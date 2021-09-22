«Перед смертью его пытали»: в деле о громком убийстве новосибирского трансгендера появилась новая экспертиза

Полицейский и Николай Басаковский когда-то любили друг друга. Фото: Стоп-кадр ROMB/vk.com

В резонансном преступлении, в котором обвиняют молодого экс-полицейского, появились новые обстоятельства. Мать погибшего — известного на всю Сибирь трансгендера Николая Басаковского — настояла в суде на повторной посмертной судебно-медицинской экспертизе. Теперь женщина уверена, что ее сына, который называл себя Викторией, перед смертью пытали и избивали, но самое главное: убийца мог быть не один. Какие выводы сделали эксперты и повлияют ли они на дальнейший судебный процесс — в материале КП-Новосибирск.

Николай и Денис расстались за полгода до убийства. Фото: Личный архив героев

ВЕРСИЯ СЕРЖАНТА-ЛЮБОВНИКА

Трагедия произошла 5 октября 2020 года в поселке Бурмистрово Искитимского района. Молодой сержант, сотрудник патрульно-постовой службы Денис К. пригласил свою бывшую девушку Викторию (по паспорту — Николай Басаковский. — Ред.) в гости к родственникам на выходные. К этому моменту пара уже распалась. Но друзья в один голос утверждали, что экс-любовник не давал Николаю-Вике прохода, хотя назвать их отношения романтично-благополучными было сложно.

— Вика жаловалась, что Денис ее избивал, придушивал для сексуального удовлетворения, а потом сидел рядом и плакал. Однажды Вика во время встречи сняла видео их любовных утех. Денис знал, что оно хранится у нее, и боялся, что когда-нибудь это станет достоянием общественности, ведь от сослуживцев он свои отношения скрывал, — поделилась с КП-Новосибирск подруга Басаковского Алина*.

Сержант сознался в страшном преступлении и показал, где спрятал тело погибшего, спустя шесть дней после убийства. На допросе Денис подробно рассказал о произошедшем:

— С сентября 2020 года Басаковский стал хорошо общаться с моими родственниками и друзьями. Мы продолжали общаться по-дружески. 4 октября Басаковский, еще один мой друг и сестра поехали в Бурмистрово. В обед мы проводили сестру с детьми на автобус, а сами пошли в дом моих родителей, гуляли по деревне. После прогулки вернулись в дом родственников моей сестры, я уснул. Я спал около часа-двух, потом меня разбудила тетя и сказала, что ни Басаковского, ни моего друга нет дома. Я позвонил другу и спросил, где он, тот сказал, что ищет Басаковского, который решил прогуляться один. Вскоре нам написала сестра и сказала, что с Басаковским все в порядке и чтобы мы оставили его одного: он жаловался, что я его обидел, и просил, чтобы я к нему больше не подходил. Мне было неприятно. Затем мы с другом ушли спать к моим родителям. 5 октября я проснулся около 8 — 9 часов утра, взял вещи Басаковского и пошел в дом родителей сестры. Я пошел один, мой друг спал. Басаковский был в доме один. Я постучался.

Денис скрывал свои отношения от коллег. Фото: vk.com

Дальше сюжет этой истории развивался уже более стремительно. По словам Дениса, все происходило спонтанно и быстро.

— Басаковский открыл дверь. Он был одет в черный плюшевый комбинезон в виде чертика. В доме находилась моя спортивная сумка, в которой были рабочие наручники, они принадлежат лично мне. Мы прошли в спальню, сели на диван у стены, стали общаться, я передал ему его вещи. Разговор зашел о том, для чего Басаковский сказал моей сестре плохие вещи про меня. Он не хотел об этом говорить. У нас начался конфликт. Я стал заламывать его руку, наверное левую. Сначала мы сидели, затем встали. Басаковский пытался сопротивляться, я заломил ему руки за спину, уложил его самого на живот. Он не кричал. Я завел обе руки Басаковского за спину, надел железные наручники. Я сидел сверху, придавливая его своим весом. Потом привстал, и Басаковский перевернулся на спину лицом ко мне. Я стал слегка придушивать его обеими руками, чтобы он меня слушал. Так я сделал два-три раза. Потом я стал душить его сильнее. Басаковский сопротивлялся, говорил, чтобы я убил его, что надо больше крови. Это происходило на полу. Я душил руками до тех пор, пока не понял, что Басаковский перестал подавать признаки жизни. Его лицо побледнело, язык был высунут. Я встал, взял со стола в комнате небольшой тканевый ремень черного цвета и обвязал его вокруг шеи на два узла. Думаю, я это сделал, чтобы удостовериться, что Басаковский больше не дышит. Я оставил тело на полу в комнате и вышел на улицу. В гараже на участке дома на полке справа я взял два плотных длинных прозрачных мешка. Зашел в дом, надел мешки на тело. Через вторую спальную комнату вытащил тело на улицу через открытое окно. На участке я взял железную тележку и погрузил в нее тело. Я взял меховое покрывало коричневого цвета из сарая на участке и накрыл им тело. После я покатил тачку пешком вдоль трассы и свернул в сторону леса, где находится овраг. Затем снял покрывало и скинул тело Басаковского вниз. Потом я спустился в овраг и отрезал у Басаковского большой палец правой руки, положил в карман. После я накрыл тело покрывалом и засыпал сверху камнями. Далее я вернулся домой, забрал его вещи, в том числе сотовый телефон, и пошел в сторону своего дома. По пути я выкинул все вещи, кроме телефона, в мусорный бак на улице, — продолжал обвиняемый.

Обвиняемый помогал искать жертву. Фото: Соцсети

Полицейский признался, что хотел запутать следы и отвести от себя подозрения. Он осознавал, что его любовника рано или поздно начнут искать.

— Я вызвал такси до Бердска, на улицу 8 Марта. Когда мы подъезжали к городу, я достал телефон Басаковского, разблокировал его с помощью отрезанного пальца, и снял на телефон видеозапись для его Инстаграма, где отметил время и геоположение. Потом снял еще одно видео — как иду пешком по Бердску, опять отметил геолокацию. Я также отправил сообщение от имени Николая его подруге, моей сестре и его другу, вместе с которым он жил в квартире, с текстом о том, что у Басаковского проблемы и он уехал решать их, чтобы его не теряли и не беспокоились. Затем я разбил телефон и выкинул его в мусорный бак, а палец выбросил в другой бак. После я заказал такси и уехал сначала в Искитим за другом, а потом мы вместе отправились в Новосибирск, — описал свой хитрый план Денис.

Но долго водить за нос оперативников и следователей у парня все-таки не получилось. В процессе розыскных мероприятий у сыщиков все-таки возникло много вопросов к бывшему любовнику Николая. В итоге Денис во всем сознался и даже раскаялся.

То свмое сообщение. Фото: личный архив.

«Я НЕ ВЕРЮ, ЧТО УБИЙЦА БЫЛ ОДИН»

Мать погибшего трансгендера настояла в суде, чтобы по делу провели еще одну экспертизу. Ее результаты стали известны несколько дней назад.

— У моего ребенка, кроме удушения, еще множество травм: все тело было синее, словно его долго избивали и пытали. Все эти повреждения были причинены до убийства, я даже думаю, что за несколько дней. У меня есть предположения, что сына убили не сразу, что над ним издевались в овраге, связывали, сковывали наручниками. Экспертиза показала, что смерть наступила за три — пять дней до обнаружения тела. То есть не 5 октября, как говорит обвиняемый, — рассказала КП-Новосибирск Надежда Асатрян.

Но больше всего мать беспокоит тот факт, что следствие даже не рассматривало версию о групповом преступлении.

— Эксперт написал, что травмы могли быть причинены несколькими лицами. Там даже разный характер удушения — тремя способами. Это не дает мне покоя. Вы только представьте, что другие причастные к этому люди до сих пор на свободе! Я подозреваю, что сестра полицейского тоже в этом замешана. И возможно, его друг, — говорит женщина.

Между тем следствие настаивает, что сержант совершил убийство один.

— На момент преступления сестра была уже дома, она не могла в этом участвовать. У нас нет повода сомневаться в показаниях обвиняемого. Была еще версия, что мотивом могли стать крупные суммы денег, якобы пропавшие у Басаковского. Но она не подтвердилась. Основной мотив — личные неприязненные отношения, возникшие в ходе конфликта. Подсудимый также дал показания по факту совершенного в отношении него мужеложства со стороны его жертвы. Мы изучили видео, которое за несколько месяцев до смерти снял Басаковский, не увидели там факта насилия как такового, все было добровольно. Но материалы с этим заявлением были выделены отдельно и переданы в отдел СК по месту совершения преступления, — сообщил КП-Новосибирск источник, близкий к следствию.

Николай-Вика занимался единоборствами, чтобы защитить себя от агрессии. Фото: Фото: Стоп-кадр ROMB

РЕШЕНИЕ ПРИМЕТ СУД

22 сентября на очередном заседании по делу защитник потерпевшей стороны предоставил суду выводы новой экспертизы. После изучения этих материалов суд примет решение о возможности возврата уголовного дела на новое рассмотрение.

— Пока идет допрос свидетелей. По выявленным обстоятельствам в экспертизе нам ничего не сказали, — поделилась с журналистами подруга погибшего, присутствовавшая в зале суда.

А если убийца все-таки был не один?

— Если суд, изучив материалы дела, придет к выводу, что имеются признаки более тяжкого состава преступления, а именно убийства, совершенного группой лиц с особой жестокостью, то суд может вернуть дело прокурору в соответствии со статьей 237 УПК. В таком случае наказание будет более суровым, — прокомментировал новосибирский юрист Денис Садовский.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием этой истории.

* Имя изменено.

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