«Задушил голыми руками, отрезал палец»: полицейский убил своего любовника – самого знаменитого трансгендера Сибири

Так Николай выглядел до и после преображения. Фото: стоп-кадр ROMB.

Стали известны жуткие подробности убийства самого знаменитого трансгендера Сибири - Виктории (по паспорту - Николая Басаковского). С ним расправился его любовник-полицейский, с которым они встречались несколько месяцев. Корреспонденты КП-Новосибирск разбирались в этой истории.

Николай уже давно осознал, что он — девушка. Фото: vk.com.

«ИНОГДА НОЧЕВАЛА У НЕГО»

Историю Николая Басаковского КП-Новосибирск рассказывала в прошлом году. Парень с детства ощущал себя не в своем теле, а потом отважился и сделал из себя девушку: нарастил грудь, накачал губы, отрастил длинные волосы и освоил технику макияжа. При этом Николай стал Викторией: он признавался, что делал себе самостоятельную кастрацию в домашних условиях. История своего преображения Коля-Вика ни от кого не скрывал, тем более об этом знали все жители Бурмистрово, где проживал полицейский. Знал о том, что встречается с трансвеститом и сержант полиции.

- Встречались они не сильно давно, но Виктория у него иногда ночевала, - рассказал знакомый убитой. – А уж какие там у них были конкретно отношения, я не знаю. Свечку не держал.

По версии следствия, Денис К. в своем доме в поселке Бурмистрово Искитимского района сильно поругался с Викторий, устроив настоящую сцену ревности. Когда Виктория отказалась показывать свои переписки в мобильном телефоне, то полицейский накинулся на свою любимую с кулаками.

Николай был самым известным трансгендером Сибири. Фото: стоп-кадр ROMB.

ЗАДУШИЛ СОБСТВЕННЫМИ РУКАМИ

Во время потасовки Денис схватил за шею свою сожительницу и задушил собственными руками. А дальше – еще страшнее. Убийца отрезал указательный палец Виктории-Николая, чтобы разблокировать мобильный телефон своей жертвы. Что он там нашел – сейчас выясняет следствие.

Осознав случившееся, сержант решил замести следы и спрятать тело.

- Он погрузил труп на тележку и вывез в поле, расположенное в километре от деревни Бурмистрово, где его закопал, - сообщил источник в правоохранительных органах региона.

После этого Денис даже ходил на работу после случившегося как ни в чем не бывало. Но спустя несколько дней о пропаже Виктории-Николая в полицию заявила знакомая трансгендера. В результате поисков оперативники заподозрили неладное в поведении своего коллеги, тем более, что по ориентировке пропавший исчез из дома сержанта.

Ориентировка по пропаже Николая Баскакова появилась во всех социальных сетях. Фото: vk.com

На допросах Денис быстро во всем сознался и показал, где спрятал тело любовницы.

- В настоящее время задержанный сотрудник ППС допрошен следователем СКР об обстоятельствах убийства, с ним проводятся следственные действия, - прокомментировала помощник руководителя по взаимодействию со СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова. - Вину в совершении преступления он признал. В ближайшее время планируется предъявить ему обвинение в совершении преступления и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

МВД заявили, что после случившегося уволили Дениса, который работал постовым с октября прошлого года.

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