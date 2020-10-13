«Убил и спокойно пошел на работу»: что известно о полицейском, задушившем любовника-трансгендера

Денис свои отношения с трансгендером скрывал. Фото: vk.com/стоп-кадр ROMB.

Убийство самого известного трансгендера Сибири – Виктории (по паспорту - Николая Басаковского) стало шоком для знакомых полицейского Дениса К. – именно он задушил своего любовника. Близкие утверждают, что ппсник мечтал пойти на службу в ОМОН и очень дорожил своей работой. Об этом они рассказали КП-Новосибирск.

В этой комнате жил полицейский. Фото: личный архив.

«ВЕЛ СЕБЯ КАК ОБЫЧНО»

В комнату, где последние полгода проживал сержант с обысками сотрудники полиции еще не приходили. На нескольких квадратных метрах царит практически идеальная чистота. Форма наглажена, стол прибран, грязные вещи по углам не валяются, а подоконник и стены увешаны медалями и грамотами за заслуги в спорте и успехи в учебе. В последний раз Денис ушел отсюда в участок вчера утром и уже сегодня его соседка Наталья начала беспокоиться, ведь парень жил по расписанию и обычно ночевал дома.

- Вчера утром он надел форму и спокойно ушел на работу, - рассказала КП-Новосибирск соседка подозреваемого Наталья Б. – И вообще он вел себя все эти дни совершенно обычно. Приходил со службы, ехал в тренажерный зал, а потом возвращался домой. Вечером смотрел телевизир и переписывался с кем-то в телефоне. На днях у него ночевал пару раз еще один друг, вернувшийся с командировки, тоже полицейский.

Убитую Колю-Вику Наталья видела с Денисом несколько раз. Она приходила в гости и иногда соседка встречалась с парочкой и их друзьями на вечеринках в клубах.

- Денис, кстати, никогда не выпивал спиртного и не курил, даже кальян, - утверждает соседка. – Активно спортом занимался, участвовал в экологических акциях. Всегда вежливый, внимательный, аккуратный. Без спросу у нас на общей кухне даже не возьмет тарелку чужую. За порядком следил. Он был намного лучше моей предыдущей соседки, с ним как-то комфортно было.

Парень был спортсменом. Фото: instagram,

ЖИЛ В КВАРТИРЕ С СЕСТРОЙ УБИЙЦЫ

По словам Натальи, Коля-Вика жила в отдельной квартире с двоюродной сестрой Дениса и ее детьми. Иногда они все вместе приходили в гости.

- Не было похоже, что Денис и Вика в отношениях, - продолжает девушка. – Во всяком случае на людях они это не демонстрировали. У Дениса раньше была какая-то девушка, но они расстались прошлой весной, якобы из-за нее он даже поругался со своими родителями.

Кстати, в доме Бурмистрово, где по версии следствия, произошло убийство, живут родители Дениса. Своего отдельного дома у парня в деревне нет.

- Он из многодетной семьи. Их шесть детей, Денис был вторым, родители простые фермеры. Парень всегда хорошо учился, занимался боксом. Для нас было шоком, когда такой слух по Бурмистрово прошел, - рассказали КП-Новосибирск местные жители.

Между тем, у следствия практически не осталось сомнений, что страшное убийство совершил сержант полиции. К тому же парень уже сделал чистосердечное признание и даже показал, где закопал жертву. Мотивы преступления банальны – ревность. Чтобы запутать следы, Денис отрезал у Коли-Вики палец и якобы отправлял от ее имени сообщения знакомым. Даже на странице Вконтакте жертвы видно, что последний раз она была в сети 5 октября в 16 часов. В это время, если верить показаниям парня, Коля-Вика была уже мертва.

КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.

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