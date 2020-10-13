«Он участвовал в поисках, даже ориентировки развешивал»: родственники пропавшей девушки-трансгендера рассказали о ее убийце

Родные уверяют: полицейский преследовал девушку. Фото: cnоп-кадр ROMB/vk.com

Убийство самого известного трансгендера в Сибири - Виктории (по паспорту - Николая Басаковского) - продолжает обрастать страшными подробностями. «Комсомолка» пообщалась с близкими Коли-Вики, которые рассказали жуткие детали случившегося.

Николай пел в церковном хоре. Фото: стоп кадр www.youtube.com.

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРЕСЛЕДОВАЛ КОЛЮ»

Николай родился и вырос в небольшом городе Петропавловск в Северо-Казахстанской области. Там сейчас живет почти вся его семья.

- Я не принимала его в образе девушки. Он в церковном хоре долгое время пел, всегда стремился к другой жизни. Мы несовременные, видимо. В нашей памяти он навсегда останется Коленькой, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина*, близкая родственница Николая.

Парень собирался приехать в Казахстан сразу же, как откроют границы. Пока такой возможности не было, Николай снимал квартиру вместе с подругой Алисой* и очень боялся полицейского Дениса (того самого человека, который задушил его).

- Этот сержант постоянно преследовал его и караулил возле дверей подъезда. Казалось, будто парень одержим, - объяснили КП-Новосибирск близкие Коли.

То самое сообщение. Фото: личный архив.

УБИЙЦА УЧАСТВОВАЛ В ПОИСКАХ

Когда стало ясно, что Коля-Вика пропал, полицейский пытался обмануть его родных и отвести от себя подозрения.

- Он от имени Коли писал, говорил, что ему нужно побыть одному, разобраться в себе. А еще участвовал в поисках, развешивал ориентировки по городу, - объясняет родственница погибшего. – Когда я лично увидела сообщения якобы от Коли, то поняла, что это не он. Не мог наш мальчик так безграмотно писать!

Как рассказывает женщина, заявление в полицию написала Алиса, та самая соседка. Уже потом вышли на Дениса, и парень признался в содеянном.

- Но мы сейчас даже тело Коли Казахстан забрать не можем из-за коронавируса. Ждем, когда следователи нам отправят письмо, чтобы у нас были основания пересекать границу. Только тогда мы привезем Колю домой и похороним, - плачет убитая горем женщина.

Напомним, Николай Басаковский прославился в интернете, когда выложил свои ранние фото в образе парня и современные снимки, на которых он уже с отрощенными волосами и сделанной грудью.

*Имена героев публикации изменены.

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