Сестра полицейского-убийцы открыла тайну, которую скрывал телефон мертвого трансгендера

Парень скрывал отношения с Викой. Фото: cnоп-кадр ROMB/vk.com

Корреспондентам КП-Новосибирск удалось пообщаться с сестрой Дениса К. – полицейского, убившего свою любовницу – самого знаменитого в Сибири трансгендера Викторию (по паспорту - Николая Басаковского). Напомним, сержант задушил свою девушку, а потом пытался спрятать тело. Сестра Дениса К – Ангелина - объяснила, почему ее брат мог расправиться с любовницей.

«У ВИКИ БЫЛ КОМПРОМАТ»

Сестра полицейского была одной из тех, кто начал поиски Коли-Вики:

- Я и еще одна подруга Вики подняли шум. Мы собрали все доказательства против Дениса, чтобы его быстрее задержали. Нам было страшно, - рассказала КП-Новосибирск сестра задержанного Ангелина К* - Мы в это время выходили на улицу только в сопровождении друзей и даже ночевали группами. А Алису* незадолго до ее смерти он пытался вытащить погулять ночью.

Сестра Дениса К. рассказала также свою версию произошедшего:

- У Вики был компромат на Дениса, - рассказала КП-Новоисбирск Ангелина К.* – Я его видела, но она просила никому об этом не говорить. Это связано с его психическими расстройствами. Все началось после армии. Компромат этот хранился у нее в телефоне.

Именно телефоном жертвы полицейский завладел сразу после убийства. Для того, чтобы обойти защиту, парень отрезал палец с мертвой подруги. В мобильнике, возможно, он искал нужные ему файлы, чтобы удалить их, а потом, заметая следы рассылал сообщения от имени Коли-Вики подругам.

ВЕРИЛА, ЧТО СМОЖЕТ ИСПРАВИТЬ

Известно, что полицейский мечтал пойти на службу в ОМОН. Скорее всего, доказательства его психического расстройства могли бы ему в этом помешать.

- Вика говорила, что он не опасен для окружающих и верила, что сможет направить это его отклонение в нужное русло, - уверяет Ангелина.

Кстати, агрессивно себя вел Денис не раз. Подруга убитой Коли-Вики рассказала, что парень часто душил любовницу до потери сознания, а потом сидел и плакал. Такие особенности в поведении и страх за свою жизнь вынудили Колю-Вику расстаться с ппсником.

Более того, у многих знакомых часто возникали вопросы о близкой связи сотрудника МВД с трансгендером. Да и родители Дениса такой союз не одобряли и были откровенно против их отношений.

Корреспонденты КП-Новосибирск будут следить за ходом следствия

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Задушил голыми руками, отрезал палец»: полицейский убил своего любовника – самого знаменитого трансгендера Сибири

Сотрудник ППС задушил Николая Басаковского и вывез его тело на тележке в поле, чтобы скрыть преступление (подробнее).

Был Колян, стала Вика: трансгендер показал фото «до» и «после»

Жительница Новосибирска Виктория Басаковская заявила, что ее не берут на работу, потому что по паспорту она все равно остается мужчиной (подробнее).

Задушил и бросил труп в поле: под Новосибирском полицейский убил любовника-трансгендера

С экс-сотрудником МВД работают следователи (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru