Был Колян, стала Вика: трансгендер показал фото «до» и «после»

СЕГОДНЯ 14:11 2019-12-11T14:26:15+03:00

Жительница Новосибирска Виктория Басаковская заявила, что ее не берут на работу, потому что по паспорту она все равно остается мужчиной

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Сибирячка Виктория Басаковская — транссексуал. Она родилась парнем но вела себя, как девушка. Это замечали и родители, но они старались воспитать сына по классической схеме: отдавали в футбол, хоккей и единоборства. Не помогло.

Родители замечали, что их сын какой-то не такой, но воспитывали по классической схеме. Фото: стоп-кадр.

— Для всех я была Коленькой, Николаем и Николашей. А после того, как поняла кто я, к 18 годам, я начала преображаться. Кто-то из моих старых знакомых, одноклассников отвернулся от меня. Они восприняли это как трагедию века, будто рухнул мир. Ребята во дворе, которые держат район, которые знали меня, как Коляна, а теперь перед ними такая фифа на каблучках и с надутыми кубками, они такие: «Ааа, Колян, че такое?». Типа че происходит? «Ты че, угораешь?» Их реакция меня всегда удивляла: я думала, что буду для них изгоем, буду бояться мимо проходить, чтобы меня не узнавали, но нет, — рассказывает каналу Ромб девушка, добавляя, что сама себе сделала операцию — орхиэктомию, проще говоря, кастрацию, прямо в домашних условиях.

Удивительно, но на районе парни не стали гнобить вчерашнего Колю, ставшего Викой. Фото: стоп-кадр.

На такой риск якобы пошла из-за того, что не было денег, ведь на работу ее брать не спешат. По документам Вика остается Николаем.

Операция по смене пола - дорогая, как и гормонотерапия, Вика в домашних условиях провела себе кастрацию. Фото: стоп-кадр.

— Ты идешь с внешностью бабы и сиськами устраиваться на работу, а там сидят и хихикают, что им нельзя, им запрещено. Чтобы я сменила документы, чем я сейчас и занимаюсь, я должна пройти психиатрическое обследование, которое длится несколько лет, а еще пройти гормонотерапию, она дорогая и вредит здоровью, — делится проблемами сибирячка.

Трансексуала из Новосибирска не берут на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU