2019-12-11T14:26:15+03:00
Общество

Был Колян, стала Вика: трансгендер показал фото «до» и «после»

Жительница Новосибирска Виктория Басаковская заявила, что ее не берут на работу, потому что по паспорту она все равно остается мужчиной
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Она родилась парнем, но вела себя, как девушка. Фото: стоп-кадр.Она родилась парнем, но вела себя, как девушка. Фото: стоп-кадр.
Изменить размер текста:

Сибирячка Виктория Басаковская — транссексуал. Она родилась парнем но вела себя, как девушка. Это замечали и родители, но они старались воспитать сына по классической схеме: отдавали в футбол, хоккей и единоборства. Не помогло.

Родители замечали, что их сын какой-то не такой, но воспитывали по классической схеме. Фото: стоп-кадр.

Родители замечали, что их сын какой-то не такой, но воспитывали по классической схеме. Фото: стоп-кадр.

— Для всех я была Коленькой, Николаем и Николашей. А после того, как поняла кто я, к 18 годам, я начала преображаться. Кто-то из моих старых знакомых, одноклассников отвернулся от меня. Они восприняли это как трагедию века, будто рухнул мир. Ребята во дворе, которые держат район, которые знали меня, как Коляна, а теперь перед ними такая фифа на каблучках и с надутыми кубками, они такие: «Ааа, Колян, че такое?». Типа че происходит? «Ты че, угораешь?» Их реакция меня всегда удивляла: я думала, что буду для них изгоем, буду бояться мимо проходить, чтобы меня не узнавали, но нет, — рассказывает каналу Ромб девушка, добавляя, что сама себе сделала операцию — орхиэктомию, проще говоря, кастрацию, прямо в домашних условиях.

Удивительно, но на районе парни не стали гнобить вчерашнего Колю, ставшего Викой. Фото: стоп-кадр.

Удивительно, но на районе парни не стали гнобить вчерашнего Колю, ставшего Викой. Фото: стоп-кадр.

На такой риск якобы пошла из-за того, что не было денег, ведь на работу ее брать не спешат. По документам Вика остается Николаем.

Операция по смене пола - дорогая, как и гормонотерапия, Вика в домашних условиях провела себе кастрацию. Фото: стоп-кадр.

Операция по смене пола - дорогая, как и гормонотерапия, Вика в домашних условиях провела себе кастрацию. Фото: стоп-кадр.

— Ты идешь с внешностью бабы и сиськами устраиваться на работу, а там сидят и хихикают, что им нельзя, им запрещено. Чтобы я сменила документы, чем я сейчас и занимаюсь, я должна пройти психиатрическое обследование, которое длится несколько лет, а еще пройти гормонотерапию, она дорогая и вредит здоровью, — делится проблемами сибирячка.

Трансексуала из Новосибирска не берут на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ольга Бузова назвала Сибирь тылом России
В Новосибирске мужчина упал на рельсы в метро
«Чем думал, когда ехал?»: фура протаранила припаркованную легковушку
Видео: банда подростков жестоко избивает людей в лифтах
«Чувствую себя неполноценной»: незамужняя девушка призналась, что ее стыдится собственная мама
Четыре новосибирских чиновника наказаны за неправильные декларации
В Новосибирске девушка целый год обманывала 20 охранников
Прокуратура заставила чаще чистить крыши новосибирских школ и садов
Альфа-Банк предлагает кредитные карты без годовой комиссии
В Новосибирске таинственно пропал бизнесмен
Директор новосибирской компании сэкономил 2,5 миллиона на зарплатах сотрудников
«Лучше умереть, чем к маме!»: опека хочет насильно вернуть 15-летнюю девочку биологической семье
«Их специально подложили»: в управляющей компании прокомментировали видео с «толпой» тараканов
«Пожарные ищут воду»: в Новосибирске горит мастерская
«Вся кепка в крови»: гайка от фуры пробила голову сибиряку
Человеческая изощренность в пытках вводит в оцепенение и по-настоящему ужасает
«Мы на базе»: сонная Ольга Бузова прилетела в Новосибирск
«Они не подают на развод»: сибиряки восхитились трогательной заботой желтощеких гиббонов друг о друге
Ехала на заправку: новосибирские полицейские задержали девушку с почти 8 килограммами наркотиков