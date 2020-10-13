Задушил и бросил труп в поле: под Новосибирском полицейский убил любовника-трансгендера

Убийство произошло под Искитимом. Фото: стоп-кадр

Недалеко от села Бурмистрово в Новосибирской области 20-летний полицейский задушил своего 24-летнего бывшего парня-трансгендера Викторию Басаковскую. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по области.

— 13 октября в полночь при осмотре местности в 700 метрах от села Бурмистрово Искитимского района, обнаружено тело 24-летнего жителя Дзержинского района Новосибирска с признаками насильственной смерти в виде следов удушения в области шеи. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Сотрудники полиции нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний сотрудник ППС. По версии следствия, утром 5 октября он, находясь у себя дома в Бурмистрово, в ходе конфликта задушил своего знакомого, после чего вывез его тело за территорию поселка и скрыл, — сообщили в СК по Новосибирской области.

В ГУ МВД по НСО пояснили, что полицейского уволили. Бывший МВДшник свою вину признал. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Был Колян, стала Вика: трансгендер показал фото «до» и «после»

Жительница Новосибирска Виктория Басаковская заявила, что ее не берут на работу, потому что по паспорту она все равно остается мужчиной (подробнее)