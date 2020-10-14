«Он ее душил, а потом плакал»: подруга убитой девушки-трансгендера рассказала об их романе с полицейским

Денис позвал Вику с собой в Бурмистрово. Фото: vk.com/стоп-кадр ROMB.

Алиса М* была одной из тех, кто первым забил тревогу после исчезновения самого знаменитого трансгендера Сибири — Виктории (по паспорту — Николая Басаковского). Девушка полгода жила вместе с Колей-Викой, и рассказала КП-Новосибирск о том, что происходило накануне убийства.

ПОЗВАЛ В БУРМИСТРОВО

Накануне гибели Коля-Вика сказала Алисе, что полицейский Денис К. (именно он и станет ее убийцей) позвал ее в деревню Бурмистрово — провести с друзьями выходные.

— Они жили вместе с октября 2019 года, расстались в марте 2000 года, — рассказала КП-Новосибирск Алиса. — Денис вел себя неадекватно по отношению к Вике. Она мне рассказывала, что он душил ее, она теряла сознание. А потом, когда просыпалась, лежала под одеялом, а он плакал рядом с ней. А она все мечтала его исправить.

Но после расставания решили Денис и Коля-Вика сохранить дружеские отношения.

— Поэтому Вика и поехала с ним, — рассказала КП-Новосибирск Алиса. — Находились они в доме его родителей в Бурмистрово. Наверно, утром 5 октября все ушли на работу, и они одни остались.

То свмое сообщение. Фото: личный архив.

«НАСТОРАЖИВАЛА КУЧА ОШИБОК»

Когда соседка не вернулась из деревни, Алиса начала волноваться. А потом все друзья стали получать странные сообщения с Коли — Вики:

— Я хочу предупредить, что поеду в Бердск, а точнее, я уже тут. Еще прошу тебя расскажи всем кто будет спрашивать чтобы меня не теряли» (орфография и пунктуация сохранены — Прим. ред.) — такое сообщение пришло Алисе.

Девушке сразу показалось странным, что Коля -Вика в своих сообщениях вспомнила о бывшем парне, стала хвалить Дениса: «Он очень хороший и до сих пор меня поддерживает». А в конце открытым текстом намекает: «Кому считаешь нужным расскажи. Я знаю, ты все правильно сделаешь»(текст сообщения приводим дословно — прим.авт.).

— Настораживала куча ошибок, ведь Вика была очень грамотной и писала правильно. Плюс все эти странные обстоятельства, — говорит Алиса. — Я пошла в полицию и рассказала о своих подозрениях. Вскоре Дениса задержали и он сознался. Это ужасно.

КП-Новосибирск продолжает следить за ходом

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