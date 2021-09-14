Последние новости Новосибирска на 14 сентября 2021 года: скульптор умер в отеле, полиция поймала педофила

Сообщаем главные новости Новосибирска на 14 сентября. Фото: Андрей КОПАЛОВ / соцсети.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 14 сентября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

СМЕРТЬ СКУЛЬПТОРА В ОТЕЛЕ «МАРРИОТТ»

В номере отеля «Марриотт» обнаружили тело 33-летнего новосибирского скульптора Игоря Самарина с перерезанным горлом. О случившимся рассказал сестра погибшего в соцсетях. По ее словам, на связь с родственниками Самарин не выходил с 9 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

ПОЙМАЛИ ПЕДОФИЛА, РАЗВРАЩАВШЕГО МАЛЬЧИКОВ

В Искитиме поймали педофила, который приставал к двум мальчикам. К счастью, дети вырвались, забежали в соседний магазин и все рассказали. Расследование дела взято на контроль прокуратурой Новосибирской области.

КОГДА ДАДУТ ОТОПЛЕНИЕ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал предварительную дату начала отопительного сезона. Тепло могут подать в квартиры уже 15 сентября, при этом образовательные учреждения будут самостоятельно принимать решения о подаче тепла.

БАБЬЕ ЛЕТО

В Новосибирск на этой неделе придет короткое бабье лето, с 16 сентября потеплеет до +22 градусов.

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