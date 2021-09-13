«Нашли с перерезанным горлом»: страшные подробности гибели скульптора Игоря Самарина

Игоря нашли с перерезанным горлом. Фото: соцсети.
КП-Новосибирск стали известны страшные подробности гибели новосибирского скульптора Игоря Самарина. Источник КП-Новосибирск рассказал, как его нашли мертвым в номере отеля:
- Игорь сам снял номер в отеле. Потом он долгое время не выходил из него, и сотрудники отеля забили тревогу, - рассказал источник КП-Новосибирск. - Когда дверь вскрыли, то нашли его с перерезанным горлом, рядом был нож.
Как стало известно КП-Новосибирск, официально в розыск его объявить не успели, поскольку нашли мертвым в отеле. Ранее сообщалось, что вечером 9 сентября он должен был встретиться со своими родителями.
КП-Новосибирск следит за ходом расследования.
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