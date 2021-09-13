«Нашли с перерезанным горлом»: страшные подробности гибели скульптора Игоря Самарина

Игоря нашли с перерезанным горлом. Фото: соцсети.

КП-Новосибирск стали известны страшные подробности гибели новосибирского скульптора Игоря Самарина. Источник КП-Новосибирск рассказал, как его нашли мертвым в номере отеля:

- Игорь сам снял номер в отеле. Потом он долгое время не выходил из него, и сотрудники отеля забили тревогу, - рассказал источник КП-Новосибирск. - Когда дверь вскрыли, то нашли его с перерезанным горлом, рядом был нож.

Как стало известно КП-Новосибирск, официально в розыск его объявить не успели, поскольку нашли мертвым в отеле. Ранее сообщалось, что вечером 9 сентября он должен был встретиться со своими родителями.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске нашли мертвым скульптора Игоря Самарина

Его родственники уверены, что мужчину убили (подробности)

«Должен был встретиться с родителями и пропал»: что известно о смерти скульптора Игоря Самарина в новосибирском отеле «Марриотт»

Рассказываем, что известно о смерти скульптора Игоря Самарина в новосибирском отеле «Марриотт» (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.