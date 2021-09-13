«Должен был встретиться с родителями и пропал»: что известно о смерти скульптора Игоря Самарина в новосибирском отеле «Марриотт»

Тело нашли в отеле в центре города. Фото: Андрей КОПАЛОВ/соцсети.

13 сентября похоронили новосибирского скульптора Игоря Самарина: его тело было найдено в гостинице «Марриотт». По предварительной версии родных погибшего — его убили. Сестра погибшего рассказала, что известно о смерти скульптора Игоря Самарина в новосибирском отеле «Марриотт».

Анастасия Самарина уверяет: 9 сентября Игорь занимался рабочими делами, а вечером должен был встретиться с родителями.

— Он внезапно перестал выходить на связь в этот день. Если быть точнее, Игорь перестал отвечать на звонки после обеда. Родители начали его искать, обратились в полицию, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия Самарина, сестра погибшего.

По словам сибирячки, правоохранители спустя некоторое время позвонили матери Игоря и сказали, что Игоря нашли мертвым.

— Мы до сих пор находимся в шоке. Что он мог делать там? Скорее всего, у него не было никаких встреч в этом отеле. Он там не бывал никогда. Это место ему не было интересно, я точно это знаю, — утверждает женщина. - Я думаю, что его убили.

«Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

СПРАВКА «КП»

Игорь Сергеевич Самарин родился в 1988. Новосибирец был как скульптором, так и спортсменом. Он был членом сборной Сибирского федерального округа по греко-римской борьбе. В студенчестве закончил Новосибирскую Государственную архитектурную академию, а позже аспирантуру в НГАУ. Так же и преподавал там.

Игорь Сергеевич был автором проектов «Мемориал героев Великой Отечественной войны выпускников Новосибирского высшего военного командного училища»

«Памятник Герою России участнику войны в Афганистане Сергею Амосову»

«Бюст двукратного победителя Олимпийских игр Романа Власова». Так же в городе можно увидеть скульптуры Игоря Сергеевича, а именно «Соболиные легенды» жилого комплекса «Бульварный переулок» на Тимирязева. Еще скульптуры «Лев и львица» в парке «Эдемский сад» возле дома на Богдана Хмельницкого

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