В Новосибирске нашли мертвым скульптора Игоря Самарина. Фото: соцсети.

В центре Новосибирска нашли мертвым скульптора Игоря Самарина. Известно, тело 33-летнего сибиряка обнаружили в отеле «Марриотт» в пятницу, 10 сентября. О случившемся в соцсетях рассказала сестра мужчины, Анастасия Самарина. Девушка подозревает, ее брата убили.

— Я обращаюсь к друзьям и всем тем, кто знал моего брата Самарина Игоря Сергеевича, как спортсмена, как участника соревнований СФО по греко-римской борьбе. Я хочу, чтобы это убийство не осталось безнаказанным, чтобы это дело расследовали. Чтобы выяснили, почему молодой, талантливый парень был убит в центре города, — сообщили сибирячка в Инстаграм.

По словам девушки, Игорь пришел в отель на деловую встречу, номер он там не снимал. О случившемся Анастасия узнала от матери — женщина сообщила ей трагическую весть. Других подробностей сестра погибшего не озвучила.

В СК РФ по Новосибирской области случившееся пока не прокомментировали.

Как отметила в Инстаграм Анастасия, Игорь с детства отличался талантом. Он стал автором известных проектов, среди которых — «Мемориал героев Великой Отечественной войны выпускников Новосибирского высшего военного командного училища», «Памятник Герою России участнику войны в Афганистане Сергею Амосову», «Бюст двукратного победителя Олимпийских игр Романа Власова». Он также создал городские скульптуры «Соболиные легенды» в ЖК на Тимирязева и скульптуры «Лев и львица» в парке «Эдемский сад». Кроме того, сибиряк был спортсменом — членом сборной СФО по греко-римской борьбе.

Прощание с Игорем Самариным пройдет в понедельник, 13 сентября, на улице Кропоткина, 112. Церемония начнется в 12:30.

Редакция КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким Игоря Самарина.

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