Под Новосибирском полицейские поймали педофила, развращавшего мальчиков

Педофила поймали и отвезли в отдел. Фото: "Подслушано Искитим".

В городе Искитим полицейским удалось поймать педофила: по версии следствия, мужчина приставал к двум мальчикам, трогал их в интимных местах. К счастью, детям удалось вырваться: они забежали в соседний магазин и рассказали, что случилось.

К поискам педофила тут же подключилась полиция:

— Сотрудниками полиции проводится проверка, и выясняются все детали произошедшего, — кратко комментировали в ГУ МВД по Новосибирской области, пока шли поиски сибиряка, надругавшегося над детьми.

Мужчину искали в том числе искали на территории местной коррекционной школы, находящейся в районе Индустриальный. В итоге педофила удалось поймать: и его доставили в местный отдел полиции. Дело было сразу же взято на контроль прокуратурой Новосибирской области.

— Мужчина задержан. К детям он приставал в лесополосе, которая находится за магазином «Морковка» на улице Советской, — уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Сейчас прокуратура проверяет и соцслужбы, отвечающие за безопасность детей.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

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