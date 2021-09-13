Губернатор Андрей Травников назвал предварительную дату начала отопительного сезона в Новосибирске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 13 сентября, стала известна примерная дата начала отопительного сезона в Новосибирске. Ее на оперативном совещании в правительстве области озвучил губернатор Андрей Травников.

— 15 сентября — условная дата на этой неделе. Просьба принимать решение по подключению социальных объектов к отоплению, — заявил глава региона.

Подача тепла, по словам Травникова, нужна для того, чтобы не допустить роста заболеваемости в детских коллективах. Губернатор также добавил, на этой неделе в регионе ожидается прохладная погода.

При этом известно, образовательные учреждения будут самостоятельно принимать решение о подаче тепла в помещения.

Напомним, согласно закону, отопительный сезон начинается, когда в течение пяти дней средняя температура держится на отметке 8 градусов.

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