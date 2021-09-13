Стало известно, как погиб новосибирский скульптор Игорь Самарин в отеле «Марриотт»

В номере его обнаружили сотрудники. Фото: Андрей КОПАЛОВ/соцсети

Утром 13 сентября по всем социальным сетям разлетелась страшная новость — найден мертвым известный архитектор 33-летний Игорь Самарин. Мужчина перестал выходить с родственниками на связь с 9 сентября. Вскоре его тело обнаружили в отеле в центре города.

— Мужчина снял номер в отеле и долго не выходил на связь. Сотрудникам гостиницы пришлось вскрыть дверь, и уже там обнаружили его без признаков жизни. По предварительной версии — это самоубийство, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Поверить в эту версию сложно не только родственникам, но и его близким друзьям.

— Он был кремень по характеру. Спортсмен, без вредных привычек, дисциплинированный, позитивный человек. Уже во время учебы работал скульптуром, — рассказал КП-Новосибирск одногруппник погибшего.

Напомним, что следователи уже начали проверку после смерти мужчины. Сейчас они выясняют все обстоятельства произошедшего.

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