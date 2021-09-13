В Новосибирске ожидается короткое бабье лето: с 16 сентября потеплеет до +22 градусов

В Новосибирске ожидается короткое бабье лето. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске ожидается короткое бабье лето. По прогнозам синоптиков с 16 сентября в регион вернется потепление до +22 градусов.

— На протяжении всей рабочей недели в Новосибирске ожидается пасмурная погода, однако осадков быть не должно. Температура воздуха будет удерживаться в среднем на отметке в +13…+19 градусов. Но в четверг, 16 сентября, в город придет потепление до +20…+22 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Аналогичный прогноз дают и синоптики сервиса Яндекс.Погода. Однако до ощутимого потепления они обещают небольшие осадки: дождь возможен во вторник, 14 сентября, и в среду, 15 сентября.

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