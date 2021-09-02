Последние новости Новосибирска на 2 сентября 2021 года: прошли линейки, школьница и пенсионер избили двух детей

1 сентября в школах Новосибирска прошли линейки - не обошлось без ограничений. Фото: priozerny_novosibirsk

Мы собрали последние новости Новосибирска на 2 сентября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе за день читайте в нашем материале.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

В школах 1 сентября прошли линейки. Из-за ограничений, введенных из-за коронавируса, родителей находились за ограждениями из лент. Мы поделились самыми яркими фото и видео с сегодняшнего Дня Знаний

СТАРШЕКЛАССНИЦА И ПЕНСИОНЕР ИЗБИЛИ ДЕТЕЙ ПРУТОМ

Школьница и 70-летний пенсионер избили прутьями двух мальчиков, которые играли на детской площадке. По словам мамы одного из детей, на них набросились ни с того ни с сего. Однако другие стороны конфликта уверяют: мальчишки первые начали оскорблять девушку и пожилого мужчину, который оказался инвалидом.

ПАРАЛИМПИЕЦ ВЫИГРАЛ ЗОЛОТО

Новосибирец Антон Кулятин выиграл золотую медаль на Паралимпиаде в Токио. Однако красивая победа (награду он получил в свой день рождения) спортсмену далась не просто. Как новосибирец готовился к соревнованиям и как стал чемпионом — читайте в нашем материале.

НОВАЯ ЖЕРТВА ПЕДОФИЛА

22-летнего парня, которого обвиняют изнасиловании двух девочек-подростков, подозревают в интимной переписке с еще одной школьницей. Сейчас он задержан следователями, против него возбуждено уголовное дело.

В СИБИРЬ ВЕРНЕТСЯ ЖАРА

Лето еще не до конца ушло, что, несомненно, порадует новосибирцев, приготовившихся к холодным дням. В ближайшее время в регион должно прийти ощутимое потепление.

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