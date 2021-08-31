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Общество31 августа 2021 20:27

1 сентября 2021 в Новосибирске: прямая онлайн-трансляция

Прямая онлайн-трансляция, как проходит 1 сентября 2021 в Новосибирске, начнется в 9.00
Авторы (3):
Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВА
Анна ПАШАГИНААнна ПАШАГИНА
Никита МАНЬКО
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Линейки пройдут на открытом воздухе.

Линейки пройдут на открытом воздухе.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

1 сентября 2021 в Новосибирске - праздник, очень волнительный и для детей, и для родителей. В этом году в столице Сибири в первый класс пойдут 23 тысячи учеников, а в области их будет еще больше - 37 тысяч детей впервые сядут за парты. Из-за пандемии все линейки пройдут для параллелей или отдельных классов на свежем воздухе.

Корреспонденты КП-Новосибирск отправятся в школы, чтобы делиться самыми яркими моментами праздника в нашей прямой онлайн-трансляции.

Уважаемые читатели, если вы хотите присоединиться к нашей онлайн-трансляции и поделиться трогательными кадрами с празднования 1 сентября или архивными снимками, то присылайте ваши фото и видео на наш WhatsApp/Viber: 8-923-145-11-03. Мы обязательно их опубликуем!

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