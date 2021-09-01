«За сутки до старта отключил телефон»: новосибирец Антон Кулятин победил на Паралимпиаде в свой день рождения

Антон завоевал золотую медаль. Фото: предоставлено Антоном Кулятиным

Новосибирский спортсмен-легкоатлет Антон Кулятин взял золотую медаль на XVI Паралимпийских летних играх в Токио. Он выступил на беговой дистанции 1500 метров. Как спортсмен готовился к соревнованиям и кто его поддерживал дома — в материале КП-Новосибирск.

«Я ДО ПОСЛЕДНЕГО МОЛЧАЛ»

Проблемы со зрением у Антона с самого детства. По словам спортсмена, ему это досталось в наследство от отца.

— Еще в школе зрение у меня начало ухудшаться, я ходил в очках. Зрение упало до такой степени, что левый глаз вообще ничего не видит, а на правом очень большой минус, — рассказал КП-Новосибирск Антон Кулятин, чемпион Паралимпийских игр в Токио.

Несмотря на плохое зрение, сибиряк с самого детства занимался спортом. Сначала играл с парнями в футбол во дворе в родном городе Бийске, а потом вместе с другом за компанию начал заниматься бегом. И до последнего молчал, что плохо видит.

— Бывало, справки и медосмотры подделывал, чтобы пустили на соревнования. Когда со зрением стало совсем плохо, пришлось признаться. Я к тому моменту уже переехал в Новосибирск и начал заниматься у Николая Халухаева. Несмотря на это, я стал мастером спорта, — продолжает спортсмен.

«Я ВОЛНОВАЛСЯ, ПОКА АНТОН НЕ ВЫШЕЛ НА СТАРТ»

Как и у любого спортсмена, у Антона была цель — попасть на Паралимпиаду. Такой шанс выпал ему в 2019 году после паралимпийского чемпионата мира в Дубае, когда ему выдали путевку в Токио.

— Из-за пандемии все перенеслось на этот год. Мы долго и усиленно тренировались. Коронавирус заставил нас, конечно, понервничать. Сначала пришлось немного изменить схему проведения сборов. Если раньше мы ездили в Кисловодск, а оттуда в Киргизию, то в этом году отказались от другой страны. Да и с тестами на допинг были проблемы — их просто некому было брать, потому что все границы были перекрыты и комиссия не приезжала, — объяснил КП-Новосибирск Николай Халухаев, тренер чемпиона.

За сутки до старта мужчина отключил телефон. Фото: предоставлено Антоном Кулятиным

Когда самолет увез Антона в Японию, тренер стал нервничать еще больше.

— Я переживал за состояние моего спортсмена. Ведь там каждый день у них брали анализы на коронавирус. Боялся, не дай бог у кого-то из сборной обнаружат — это ведь сразу всю команду могут отстранить. И это напряжение было до того момента, пока Антон не вышел на старт, — признается тренер.

Антону удалось прибежать первым. По его словам, на финише у него была только одна мысль: «Я сделал все, чтобы эта победа была моей».

— За сутки до выхода на старт я отключил телефон. Когда включил на награждении, он просто разрывался от поздравлений, — говорит Антон.

Совсем скоро спортсмен вернется в родной Новосибирск, где его встретят семья и все близкие, которые так поддерживали Антона все это время.

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