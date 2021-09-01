Сибиряка, обвиняемого в изнасиловании девочек-подростков, заподозрили в интимной переписке со школьницей

Мужчину, которого обвиняют изнасиловании двух девочек-подростков, подозревают в интимной переписке с еще одной школьницей. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Мужчину, которого обвиняют изнасиловании двух девочек-подростков, подозревают в интимной переписке с еще одной школьницей: якобы он отправлял девочке в соцсетях сообщения сексуального характера. Сейчас 22-летний парень задержан следователями, против него возбуждено уголовное дело.

— Данный эпизод проверяется в рамках расследуемого сейчас уголовного дела, — пояснили КП-Новосибирск в Следственном комитете по Новосибирской области.

Напомним, ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала об этой истории: на одну из девочек, в изнасиловании которых подозревают сибиряка, напали в Заельцовском парке, а на другую — в лесополосе в Дзержинском районе.

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Об этом сообщили в Следственном комитете (подробнее).

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