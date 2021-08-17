Стали известны подробности нападения педофила на девочку-подростка в Новосибирске

Стали известны подробности нападения педофила на 16-летнюю девочку в Заельцовском парке. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Стали известны подробности нападения педофила на 16-летнюю девочку в Заельцовском парке. Напомним, ранее следователи сообщали, что ЧП произошло 14 августа, мама девочки обратилась в полицию.

— По словам женщины, около пяти вечера 14 августа, неизвестный мужчина напал на ее 16-летнюю дочь в Заельцовском парке и изнасиловал, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

По подозрению в преступлении задержали 22-летнего парня, его также подозревают в изнасиловании еще одной девочки. Сейчас сибиряку предъявлено обвинение, решается вопрос о его заключении под стражу.

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Об этом сообщили в Следственном комитете (подробнее).

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