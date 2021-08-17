В Новосибирске 22-летнего парня задержали по подозрению в изнасиловании двух девочек-подростков

Следователи задержали подозреваемого в изнасиловании двух девочек-подростков.

В Новосибирске задержали подозреваемого в изнасиловании двух девочек-подростков. Об этом сообщили сегодня, 17 августа, в областном Следственном комитете.

— Следствием установлено, что 14 августа в отдел полиции № 3 «Заельцовский» обратилась женщина с заявлением об изнасиловании ее несовершеннолетней дочери в ПКиО «Заельцовский». Следователи и сотрудники полиции сразу же выехали на место происшествия, был организован поиск фигуранта по делу, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. — В последующем, 15 августа в органы поступило сообщение об изнасиловании несовершеннолетней в лесном массиве в Дзержинском районе Новосибирска. В связи с тем, что потерпевшая в короткие сроки сообщила о совершенном преступлении, то по «горячим следам» полицейским удалось задержать 22-летнего подозреваемого. Его доставили к следователю территориального следственного органа.

Сейчас парню предъявлено обвинение, решается вопрос о его заключении под стражу. Следователи продолжают выяснять все подробности произошедшего.

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