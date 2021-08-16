В Новосибирске мужчина изнасиловал 13-летнюю школьницу, затащив ее в лесополосу

В Новосибирске мужчина затащил 13-летнюю школьницу в лесополосу и изнасиловал.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Новосибирске мужчина затащил 13-летнюю школьницу в лесополосу и изнасиловал. ЧП случилось вечером 15 августа.
— Произошло все около шести часов вечера, мужчина затащил школьницу в лесополосу в Дзержинском районе и изнасиловал, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — По подозрению в преступлении задержали 22-летнего жителя Тогучина. Известно, что ранее мужчина не был судим.
Сейчас правоохранители проводят проверку по данному факту и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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