В Новосибирске мужчина изнасиловал 13-летнюю школьницу, затащив ее в лесополосу

В Новосибирске мужчина затащил 13-летнюю школьницу в лесополосу и изнасиловал. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске мужчина затащил 13-летнюю школьницу в лесополосу и изнасиловал. ЧП случилось вечером 15 августа.

— Произошло все около шести часов вечера, мужчина затащил школьницу в лесополосу в Дзержинском районе и изнасиловал, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — По подозрению в преступлении задержали 22-летнего жителя Тогучина. Известно, что ранее мужчина не был судим.

Сейчас правоохранители проводят проверку по данному факту и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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