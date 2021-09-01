Фото и видео 1 сентября 2021 года в Новосибирске: лучшие кадры со школьных линеек

Линейки для каждого класса провели отдельно, но ребята все равно очень рады. Фото: priozerny_novosibirsk

В День знаний с утра выдалась хорошая погода, появилось много красивых фото и видео 1 сентября 2021 года в Новосибирске. Школьникам очень повезло, что не было дождя, иначе бы их загнали в классы. А уж тогда родителям не видать своих наряженных дочек с белыми бантами и сыновей в первых строгих костюмах. Корреспонденты «КП-Новосибирск» тоже побывали в школах и посмотрели, как отмечали 1 сентября.

http://www.kp.ru/share/i/4/2217999/big.jpg

Утро, дети спешат снова увидеться с учителями и одноклассниками. А кто-то — встретить впервые. В ворота школы № 211 заходит первоклассница Милана Слесарева. В руках у нее большой красивый букет, а на голове — два пышных белых банта.

Для учеников разных классов линейки провели и на разных участках территории вокруг школы. И для первоклассников — отдельный праздник. Их можно сразу узнать в ряду по ярким воздушным шарам.

Каждому первокласснику — по яркому воздушному шарику. Фото: goldina.ekaterina

Родителям тоже разрешили быть на линейках. Стояли они поодаль от детей, в некоторых школах - даже за ограждающей лентой. Но пофотографироваться на память можно и без масок.

Некоторым родителям пришлось побывать зв сегодня на двух линейках - у старшего и младшего ребенка. Фото: asderzhikov

Иногда погода радует школьников и их родителей. Вот под таким красивым солнцем маме семиклассницы удалось запечатлеть ребят из класса своей дочери.

http://www.kp.ru/share/i/4/2218346/big.jpg

Линейки в школах длились недолго, но прошли весело. Желаем ребятам удачи в учебе, а выпускникам - успешно сдать экзамены!Первоклашек встретили шариками и танцами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.