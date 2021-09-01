Когда в Новосибирск вернется жара до +28 градусов: прогноз синоптиков

В последнюю неделю в Новосибирске установилась прохладная и дождливая погода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последнюю неделю в Новосибирске установилась прохладная и дождливая погода. Первый осенний день тоже не порадовал сибиряков теплом и солнцем, однако, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время в регион должно прийти ощутимое потепление.

— Уже в эту субботу, 4 сентября, в Новосибирской области потеплеет до +24 градусов. В воскресенье, 5 сентября, температура воздуха поднимется до +27. На выходных ожидается небольшая облачность, однако осадков быть не должно, — сообщает Гидрометцентр России. — В понедельник, 6 сентября, в регионе потеплеет до +28 градусов. Начало недели также ожидается облачным, но не дождливым.

Схожий прогноз дают и синоптики сервиса Яндекс.Погода. По их словам, потепление до +28 градусов ожидается уже в воскресенье. Погода в эти будет солнечной, осадков быть не должно.

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