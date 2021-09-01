На школьных линейках в честь 1 сентября 2021 в Новосибирске родителей держат за ограждением

Родители все-таки успевают сделать праздничные фото. Фото: Никита МАНЬКО

С самого утра начались линейки в честь 1 сентября 2021 в Новосибирске. Они уже во второй раз проходят во время пандемии, и в этом году на празднике действуют важные ограничения.

- Проходит сама линейка на свежем воздухе, так что крестника пришлось одевать потеплее, - поделилась с КП-Новосибирск сибирячка Анна. - Еще было сделано специальное ограждение из лент, за которое родители не могли заходить и наблюдали за всем на расстоянии.

Напомним, КП-Новосибирск ведет прямую трансляцию с праздника: обо всех самых ярких моментах праздника вы узнаете в нашем материале.

То самое ограждение. Фото: Анна ПАШАГИНА

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