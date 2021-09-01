«Они обзывались»: старшеклассница и пенсионер избили детей прутом

Школьница лупила детей на крыльце детского сада при сельской школе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Школьница из Новосибирска избила прутом маленьких детей в поселке Речник. Ее «сообщником» стал 70-летний местный житель. Восьмилетний ребенок получил по голове, ногам и спине. Что стало причиной конфликта, выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

БИЛА ВЕТКОЙ ПО ВИСКУ

Скандал в поселке Речник под Новосибирском случился накануне 1 сентября. Восьмилетний Олег* и одиннадцатилетний Николай* пошли гулять на площадку возле детского сада. Дети играли на крылечке, когда к ним подошли восьмиклассница Танели* и пенсионер Алексей Берг*. Что стало причиной конфликта? Показания сторон расходятся. Родители маленьких детей утверждают, что пожилой человек и девочка-подросток напали ни с того ни с сего.

— Дети гуляли в центре поселка, сели на крыльцо. Подошла девочка лет 14 — 15 и мужчина около 70 лет. Он всех детей выгоняет, вот и к моему сыну пристал. Пенсионер и девчонка взяли прутья и стали лупить детей — мальчики заплакали, прибежали домой. Сын весь в ссадинах, в районе виска, на спине и на ногах были следы. Фельдшера не было, справку о травмах взять неоткуда, поэтому я позвонила в полицию, — рассказала КП-Новосибирск мать восьмилетнего ребенка Татьяна.

Полиция не стала задерживать 70-летнего пенсионера за избиение мальчика. А местные жители, узнав о происшествии, стали жалеть пожилого человека.

— Алексея Берга я знаю с детства. После школы работал трактористом, не пил, но с детства был немного отсталым. Родители его берегли, воспитали хорошо — он каждый год цветы в школу приносит, на 9 Мая — к памятнику. За всю жизнь мухи не обидел. А сейчас совсем один остался. Родители умерли, дом сгорел — вот и живет в конторе, а днем скитается по селу. Я с ним поговорю об этой ситуации, — пообещала КП-Новосибирск сотрудник Речниковской школы.

ВНУЧКА ЗАСТУПИЛАСЬ ЗА ИНВАЛИДА

Местные жители недолюбливают городскую школьницу, которая подняла руку на ребенка. Якобы девочка уже не первый год гоняет мальчишек прутом, а взрослым дерзит: «Что хочу, то и делаю». Каждое лето приезжает на каникулы — и весь поселок уже в курсе ее сурового нрава. Бабушка Танели оправдывает внучку.

— Эти «ангелочки» постоянно задирают внучку, уж больно она красивая. А бедного инвалида матерят вдоль и поперек, издеваются. Даже камни ему в окна кидают, проходу не дают. Внучке всегда жалко его было, она заступалась. В этот раз дети сами виноваты, стали задирать Алексея Петровича, обзывались, имя Танели рифмовали некрасиво. Вот внучка и не сдержалась! — говорит бабушка обидчицы Татьяна Осинцева. — Наша девчонка не подарок, но мимо чужой беды не пройдет. А на этих «ангелочков» мы уже писали в ПДН за маты и оскорбления.

МАТЬ ПРОСТИЛА ИНВАЛИДА

Инспекторы ПДН допросили потерпевших — восьмилетнего Олега и одиннадцатилетнего Николая, а участковый побеседовал с пенсионером. В итоге полицейский посоветовал матери восьмилетнего ребенка Татьяне не писать заявление в полицию.

— Побои в больнице я не снимала, был выходной день. А к понедельнику ссадины прошли, только немного на шее осталось. Я подписала заявление для участкового, что согласна с выговором для обидчика моего сына. Что именно сказали школьнице, я не знаю. Больше никаких сведений давать не буду! Полиция сама разберется, — добавила Татьяна.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Конфликт должна решать опека»

Какие меры можно принять в отношении всех участников конфликта и что его поможет решить, рассказала юрист Инесса Рябинина.

— Мать могла пойти в больницу и на следующий день после драки, чтобы получить справку с травмами. Но стоило ли это делать? Пенсионер получил предупреждение от участкового, но это не решит конфликт с травлей пожилого человека. Органам опеки, ПДН и социальному педагогу школы нужно совместно провести работу с детьми и побеседовать с родителями. Школьнице в силу возраста не грозит ответственность за нападение, но ее могут вызвать на комиссию по делам несовершеннолетних. А родителей девочки могут оштрафовать, — прокомментировала ведущий семейный юрист Новосибирской области Инесса Рябинина.

* Имена героев изменены.

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