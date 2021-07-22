Последние новости Новосибирска на 22 июля 2021 года: в крематории показали работу изнутри, сибирячка чуть не лишилась глаза у стоматолога

Последние новости на 22 июля 2021 года. Фото: Анна Пашагина // предоставлено героями публикации

Мы собрали последние новости Новосибирска на 22 июля 2021 года: обо всех самых важных событиях региона рассказываем в нашей подборке.

КАК НОВОСИБИРСКИЙ КРЕМАТОРИЙ СПРАВЛЯЕТСЯ С БОЛЬШИМ НАПЛЫВОМ КЛИЕНТОВ

В Новосибирске пик третьей волны коронавируса, ежедневно умирает до 9 человек. В Новосибирском крематории рассказали, как кремируют тела умерших и показали его работу изнутри. Например, там скрывают запах дыма с помощью кофе. Подробнее в репортаже "КП-Новосибирск".

СИБИРЯЧКА ЧУТЬ НЕ ЛИШИЛАСЬ ГЛАЗА В ОЧЕРЕДИ К СТОМАТОЛОГУ

Сибирячка Анна Лихачева сломала зуб об орех и решила не ждать зарплаты, сходить к бесплатному стоматологу. В больнице девушка провела в очереди несколько часов и просила людей пустить ее быстрее. Однако не найдя помощи, женщине пришлось обращаться в платную клинику. Там врачи сказали, что сибирячка могла потерять глаз, потому что гной дошел до глазного нерва. Анна хочет подать на врачей в суд.

СКАНДАЛ С ГЛУХИМ ТАКСИСТОМ

В Новосибирске произошел еще один скандал с участием глухого таксиста. К водителю в машину сел не его клиент и требовал отвезти домой. Сибиряк отказался, это разозлило пассажира. В итоге он вышел из авто, а ролик попал в соцсети.

ДВУХЛЕТНИЙ РЕБЕНОК ВЫПАЛ ИЗ ОКНА

Очередное ЧП случилось на улице Гаранина, там из окна четвертого этажа выпал двухлетний мальчик. Его мама отвлеклась на домашние дела, и не обратила внимание на сына. Врачи рассказали, что сейчас состояние ребенка удовлетворительное.

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