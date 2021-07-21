«Он увидел наклейку, прыгнул в салон»: глухой таксист рассказал о конфликте с пьяным пассажиром в Новосибирске

Таксист работает три года, у него высокий рейтинг. Фото: предоставлено героем публикации

В Новосибирске очередной скандал пьяного пассажира с глухим таксистом. Незнакомец прыгнул в чужое такси и стал требовать от водителя везти его домой. Шофер отказался — его ждали другие пассажиры. Теперь мужчина боится потерять высокий рейтинг, на который копил баллы три года.

Скандал случился у дома на улице Михаила Перевозчикова, 6. В соцсетях появилось видео, как мужчина материт таксиста.

— Вези меня домой! Чего ты на меня смотришь? Ты таксист или кто? Я тебе деньги заплатил, — кричит пассажир на видео, перемежая свои слова с матом. — Я что, пешком идти должен в Ленинский район?

О предыстории этого видео корреспондентам КП-Новосибирск рассказал уже сам таксист:

— Он увидел наклейку Uber и прыгнул в салон. Я показал в адрес, написал — «Это ты?». Он сказал, что не он, что он заказывал другую машину. Я прочитал это по губам, и написал что не повезу его, у меня есть клиент. Заказывала женщина, она стояла и ждала меня. А он ошибся машиной, — написал в соцсетях журналистам КП-Новосибирск таксист Рафик Гянджиев.

Вскоре мужчина покинул машину, но даже не извинился. Рафик рассказал, что уже три года работает в новосибирском такси. Глухота не помешала заработать высокий рейтинг — 4,963 балла из 5. Нареканий от пассажиров нее было.

— Последний раз хамство было осенью прошлого года. Ручки и карандаша у меня не было с собой, но в салоне есть наклейка о водителе с глухотой, — написал таксист Рафик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Че ты смотришь? Домой меня вези!»: в Новосибирске пассажир перепутал машины и обматерил глухонемого таксиста

Конфликт попал за запись видеорегистратора, а потом и в соцсети (подробнее)

«Я не ожидал и заплакал»: новосибирцы собрали деньги глухонемому таксисту, которого избила пьяная пассажирка

Отзывчивые люди подарили Дмитрию Кривошееву более 8 тысяч рублей и предложили поменять авто (подробнее)

«Я скорую вызывала, я обращусь в полицию!»: в Новосибирске пассажирку, избившую таксиста-инвалида, затравили в соцсетях

Женщина говорит, что ее оболгали и очень переживает из-за этой ситуации (подробнее)