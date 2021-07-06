«Я скорую вызывала, я обращусь в полицию!»: в Новосибирске пассажирку, избившую таксиста-инвалида, затравили в соцсетях

Женщина не стала платить за проезд и устроила скандал. Теперь ее затравили за видео Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Жительница Новосибирска Анна Дудина прославилась в соцсетях после поездки в такси. Навигатор заснял, как она бьет ногами шофера, кричит на него «Дебил недоношенный, ты сдохнешь недоношенным». При этом сам таксист плохо ее слышит — он инвалид по слуху с рождения. Комментаторы клеймят пассажирку. А та утверждает, что таксист ее оболгал. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

«ЭТО ТАК НИЗКО — УНИЖАТЬ ИНВАЛИДОВ!»

Вечером 5 июля Анна Дудина вызвала такси от сауны на улице 25 лет Октября. Женщина была выпившей. Подъехала машина, водитель по имени Дмитрий довез пассажирку до дома и попросил оплатить проезд — 207 рублей. Попросил жестами, потому что глухонемой. Но коммуникация не задалась. На видео видно, как мужчина требует деньги, а пассажирка роется в сумочке, ругается на заблокированную машину. А потом несколько раз пинает шофера ногой. Видео взорвало соцсети и вызвало волну гневных комментариев. Глухонемому мужчине стали даже присылать деньги — по стоимости поездки, предлагать помощь.

— Это так низко — унижать инвалидов, — пишут люди.

— Стыдно за таких, надеюсь ей хватит ума принести извинения!

Однако после публикации в соцсетях женщина продолжила обвинять во всем таксиста. Она рассказала, что уронила наличку на пол, не могла ее найти. А таксист требовал и требовал эти 200 рублей:

— Я прошу прощения за вчерашнюю ситуацию. Но ты ее сам создал. Я уронила у тебя деньги, и ты их нашел, скорее всего… ты сам знаешь что меня довел. Ты обязан был связать меня с диспетчером. Ты не имел права блокировать дверь. Оплата все равно бы пошла по приложению, — написала Анна.

«ОН ОБОЛГАЛ МЕНЯ»

После скандала женщина заперлась дома. Говорит, что очень переживает. Соседи удивляются, что Анна влипла в такую историю. Рассказывают, как она раньше ухаживала за больной мамой, а теперь живет одна — с маленькой таксой. Чтобы она кого-то пнула? Издевалась над инвалидом? Да не может быть!

— Таксист оболгал меня. Я в полицию пойду, — коротко прокомментировала КП-Новосибирск Анна. — Я нормальная цивилизованная женщина, меня затравили в интернете. Сегодня скорую вызывала, у меня давление поднялось…

Тем временем полиция уже сама заинтересовалась роликом, который попал в соцсети. Там проводят проверку, только по ее результатам пострадавшим будет, скорее всего, шофер, а не пассажирка.

Редакция «КП-Новосибирск» следит за ходом событий.

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