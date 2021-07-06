В Новосибирске женщина, не захотевшая платить за поездку, избила ногами таксиста-инвалида: это попало на видео

Сибирячка пожалела 207 рублей. Фото: стоп-кадр.

Неприятный инцидент произошел в Дзержинском районе Новосибирска. Там женщина, не захотевшая оплачивать поездку, напала на таксиста. Она несколько раз ударила мужчину- инвалида ногами. Ужасающее поведение сибиряки попало на видео, которое опубликовали в соцсети накануне, 5 июля.

— Пассажирка, не желая платить за поездку, отпинывалась от слабослышащего водителя такси и оскорбляла его из-за инвалидности. Цена за поездку составила всего 207 рублей, — написал автор сообщения, появившегося в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, пассажирка сначала материла таксиста, а потом несколько раз ударила его ногой.

— Я тебе не заплачу, ни копейки не заплачу. Ты недоношенный и сдохнешь недоношенным, — говорит на видео агрессивная женщина.

Слабослышащий таксист пытался получить заработанные деньги, но дама была категорична. В конце концов, мужчина открыл машину и выпроводил женщину. По его словам, от нее пахло алкоголем..

Подписчики паблика возмутились ситуацией. Они уверены, женщине нет оправдания.

— Эта ни женщина и не человек. Хочется чтоб все это увидели, кто ее знает и плюнули ей в лицо.

— Обидеть инвалида самый низкий поступок, нечеловеческий.

— Как же мерзко на душе стало, — написали комментаторы.

Новосибирцы посоветовали таксисту не оставлять случившееся без внимания и написать на агрессивную женщину заявление в полицию.

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