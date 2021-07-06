Новосибирская полиция проводит проверку после избиения таксиста женщиной, не захотевшей платить за поездку

Агрессивная горожанка несколько раз пнула мужчину-инвалида. Фото стоп-кадр.

Во вторник, 6 июля, новосибирские полицейские организовали проверку инцидента, который произошел в Дзержинском районе города. Там пассажирка такси, не захотевшая платить за проезд, напала на водителя-инвалида.

— В отдел полиции заявлений не поступало. Однако сотрудники полиции зарегистрировали данное сообщение по опубликованным в СМИ сведениям, проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. После чего будет принято решение в соответствии с законом, — уточнили в ГУ МВД.

Напомним, неприятный инцидент попал на видео. Пассажирка такси, отказываясь платить за проезд, материла слабослышащего таксиста. Кроме того, она несколько раз пнула мужчину-инвалида. После чего ему ничего не оставалось, как выпроводить ее из салона авто. Кстати, сумма поездки составила всего 207 рублей. Новосибирцы сочли поведение дамы непозволительным. Они уверены, ее нужно привлечь к ответственности.

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