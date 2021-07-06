Новосибирцы перечисляют деньги таксисту-инвалиду, которого ногами избила пассажирка

Новосибирцы перечисляют деньги таксисту-инвалиду, на которого напала пассажирка. Фото: Кадр из видео

Новосибирцы перечисляют деньги таксисту-инвалиду, на которого напала пассажирка, не захотевшая платить за проезд. Напомним, конфликт между водителем и сибирячкой попал на видео, позже его опубликовали в соцсетях. На кадрах ролика видно, как пассажирка такси, отказываясь платить за проезд, материла слабослышащего таксиста и даже несколько раз пнула его. После чего ему ничего не оставалось, как выпроводить ее из салона авто. Кстати, сумма поездки, из-за которой и возник конфликт, составила всего 207 рублей. В комментариях под постом многие сибиряки встали на сторону таксиста, а некоторые даже захотели перечислить ему эту сумму:

— Скиньте его номер, я ему сам переведу эти 207 рублей.

— Ездил как-то с этим таксистом, он хороший водитель! Побольше бы ему адекватных пассажиров.

— Я бы тоже его с радостью рублем поддержал, — пишут люди в паблике «АСТ-54».

Многие сибиряки встали на сторону таксиста. Фото: Скриншот\ "АСТ-54"

Кто-то из сибиряков даже опубликовал в комментариях номер карты таксиста, чтобы все желающие действительно могли перевести ему деньги. Сам водитель тоже откликнулся в комментариях и подтвердил, что счет действительно его.

А в обстоятельствах произошедшего конфликта, тем временем, уже разбираются полицейские. Сейчас по данному факту проводится проверка.

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