«Я не ожидал и заплакал»: новосибирцы собрали деньги глухонемому таксисту, которого избила пьяная пассажирка

Новосибирцы собрали средства и растрогали таксиста. Фото:предоставлено компанией автоподбора LikeAvto

Глухонемой таксист Дмитрий стал популярным в соцсетях после скандала с пьяной пассажиркой. Женщина не стала платить за проезд, обругала и ударила инвалида. Видео инцидента облетело все паблики и федеральные телеканалы. Пока полиция проводит проверку, многие люди решили восстановить справедливость и финансово поддержать парня. В итоге 207 рублей, не заплаченные за поездку буйной сибирячкой, превратилась в 8 тысяч наличными, которые собрали для Димы совершенно не знакомые ему люди. Как черная полоса в жизни превращается в белую — в материале КП-Новосибирск.

«ПЕРВЫЙ РАЗ В ЖИЗНИ ТАКОЕ»

Добродушный и улыбчивый парень таксует по городу уже несколько лет. Многие сибиряки его запомнили и всегда с удовольствием вспоминают совместные поездки. Никаких жалоб диспетчерам службы на парня никогда не поступало — люди всегда относились к глухонемому водителю с пониманием. В автомобиле Дмитрия для пассажиров есть предупреждение о его особенности, а точнее — об отсутствии слуха. И раньше недопонимания из-за этого никогда не было.

В автомобиле Дмитрия висит предупреждающая табличка. Фото: соцсети

— Первый раз в жизни меня оскорбили, избили ногами. За четыре года работы в такси такого не было. А тут сам не ожидал. Я забрал эту женщину из сауны, она была пьяная, по дороге уснула. Когда подъехали к дому, я стал ее будить и показывать на телефоне в приложении, что она должна заплатить мне 207 рублей за поездку. Но она начала вести себя странно, пинала меня. Я даже просил какого-то прохожего помочь мне объяснить ей, что надо рассчитаться, но было бесполезно. Я понял, что лучше не связываться, высадил ее и поехал дальше. Настроение, конечно, сильно испортилось, я очень расстроился, — рассказал КП-Новосибирск с помощью переводчика с жестового языка Дмитрий Кривошеев.

На следующий день таксист даже не пошел на работу — ситуация его сильно задела. По совету знакомого он перелил видео с произошедшим инцидентом с видеорегистратора автомобиля в компьютер и отправил ролик редакторам паблика «АСТ-54». Признается, что хотел, чтобы этой женщине стало хоть немного стыдно за свое поведение. Заявление в полицию писать не стал. Люди, увидев этот ролик в соцсетях, стали поддерживать парня. А агрессивная пассажирка - наоборот. Писала ему в личных сообщениях разные гадости.

Буйная пассажирка теперь угрожает Дмитрию. Фото: соцсети

ВМЕСТО ТЫСЯЧИ СЛОВ

Сначала сибиряки да и многие жители соседних регионов писали Диме ободряющие комментарии и личные сообщения, а потом кто-то предложил перевести таксисту деньги — компенсировать ему ту неоплаченную поездку. Скромный парень сначала отказывался и сопротивлялся, но, видя искреннее желание людей сделать добро, все-таки сдался.

Волонтеры и работники автомобильной компании решили поддержать таксиста. Фото: предоставлено компанией автоподбора LikeAvto

На встречу пришли сотрудники одной из новосибирских компаний, помогающей с подбором автомобилей, директор фирмы передал для Димы конверт с небольшой суммой. Свои взносы сделали также люди из соцсетей. А еще ребята предложили безвозмездную профессиональную помощь в подборе нового автомобиля, если таксист вдруг захочет поменять транспортное средство.

Водитель, получая из рук сибиряков эти 8 тысяч, был растроган до слез.

— Это очень хорошие люди. Я не ожидал такой поддержки, я заплакал, — написал таксист Дмитрий Кривошеев.

Но это не единственные люди, которые решили поддержать парня и доказать ему, что хороших пассажиров намного больше, чем злых. Многие переводили Диме деньги на личную карточку по номеру телефона. Так что казавшаяся убыточной поездка окупилась сполна.

Кстати, скандальная пассажирка до сих пор не извинилась. После того как ее начали травить в интернете, она удалила свои страницы из соцсетей и мессенджеров, заперлась дома и вынашивает план мести.

— Таксист оболгал меня. Я в полицию пойду, — коротко прокомментировала КП-Новосибирск Анна. — Я нормальная цивилизованная женщина, меня затравили в интернете. Сегодня скорую вызывала, у меня давление поднялось… К слову, пострадавший от действий грубиянки инвалид уже давно ее простил.

Комментарий специалиста

«ЭТО НЕ ПРИВАТНАЯ УСЛУГА»

Юристы уверены, что у оскандалившейся дамы вряд ли получится обелить себя в этой истории, а уж тем более засудить водителя такси.

— Видео было снято в общественном месте — в такси, водителя и пассажирку не связывают личные отношения, а сама услуга не предусматривает приватности. Поэтому обвинить водителя в нарушении неприкосновенности частной жизни за публикацию видео нельзя, — уверена новосибирский юрист Инесса Рябинина.

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