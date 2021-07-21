«Че ты смотришь? Домой меня вези!»: в Новосибирске пассажир перепутал машины и обматерил глухонемого таксиста

Клиент перепутал машины, сел не в то такси и грубо требовал, чтобы его отвезли домой. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске произошел очередной конфликт глухонемого таксиста и пассажира. На этот раз пьяный клиент перепутал машины, сел не в то такси и грубо требовал, чтобы его отвезли домой. Инцидент попал на запись видеорегистратора автомобиля.

— Вези меня домой! Чего ты на меня смотришь? Ты таксист или кто? Я тебе деньги заплатил, — кричит пассажир на видео, перемежая свои слова с матом. — Я что, пешком идти должен в Ленинский район?

Сейчас конфликт уже активно начали обсуждать в социальных сетях. При этом совсем недавно на повестке дня у новосибирцев была другая резонансная история, связанная со слабослышащим водителем. В начале июля в сети появилось видео, где нетрезвая женщина кричит на глухонемого таксиста матом и избивает его ногами. Причиной конфликта стало то, что сибирячка отказывалась оплачивать поездку. Сама женщина позже свой поступок объяснила тем, что она якобы уронила деньги на пол авто. Однако большинство людей встали все же на сторону пострадавшего шофера: за неоплаченную поездку ему скидывали деньги на карточку, а женщину, напротив, затравили в соцсетях. Сейчас в деталях произошедшего разбирается полиция.

С чем связана такая тенденция конфликтов сибиряков со слабослышащими водителями — не понятно. Однако стоит отметить, что такие шоферы работают в нашем городе в такси уже давно. Сейчас, по словам президента Сибирской ассоциации переводчиков русского жестового языка Ольги Вариновой, в Новосибирске работают более 200 глухих водителей такси.

— Интеллект у глухих не нарушен, им доступны все профессии — есть даже слабослышащие музыканты. Продавцами они тоже могут работать. Слабослышащие получают водительские права без проблем — при обучении в автошколе есть жестовый переводчик. Им не нужны специальные знаки отличия и карточки, — пояснила КП-Новосибирск Ольга Варинова.

Многие агрегаторы, нанимающие на работу водителей с нарушениями слуха, делают в приложении специальные предупреждения для пассажиров и оснащают салоны машин соответствующими табличками.

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