Под Новосибирском смерч повредил несколько построек

Под Новосибирском смерч снес крыши у нескольких домов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области в Венгеровском районе случилось редкое природное явление — смерч. Он пронесся в деревне Ночка еще 14 июля и повредил крыши у нескольких построек. Сообщение о редком природном явлении появилось в группе «Ярково.инфо». Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— Причина смерча — развитие кучево-дождевой облачности в преддверии холодного атмосферного фронта в ночь с 14 на 15 июля. 14 июля был высокий температурный фон, прогретая воздушная масса, которая была неустойчивой. Она быстро поднималась к верху и происходило ее резкое охлаждение, поэтому формировались эти кучево-дождевые облака, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в гидрометцентре.

По данным Гидрометцентра, смерч повредил две постройки, сломал ворота, раскидал шифер на расстояние 50-70 метров. Причиненный ущерб местные жители оценили в 40-50 тысяч рублей.

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