«Боль была просто адская и опухоль в пол-лица»: сибирячка чуть не потеряла глаз, пока сидела три часа в очереди к бесплатному стоматологу

Девушке удалили два зуба, был риск потери зрения. Фото: предоставлено героями публикации

Жительница Новосибирска Анна Лихачева намерена подать в суд на областную стоматологическую поликлинику из-за слишком долгого ожидания в очереди. Но права ли пациентка? Что говорят в самой стоматологии и какие шансы дают юристы — в материале КП-Новосибирск.

«УМОЛЯЛА ЛЮДЕЙ ПУСТИТЬ МЕНЯ ВПЕРЕД»

Анна Лихачева грызла орешки, когда почувствовала, что раскрошился коренной зуб. Девушка очень расстроилась, так как процедура восстановления зубов недешевая. Решила подождать до зарплаты. Но через неделю воспалился нерв, опухло пол-лица, даже глаз начал заплывать. С острой болью девушка поехала в Новосибирскую областную стоматологическую поликлинику.

— Боль была просто адская, опухоль в пол-лица. В 15.30 я приехала в поликлинику, меня записали к врачу Олегу на 17.00. Я сидела у кабинета, голова буквально раскалывалась от боли. Но вперед меня шли другие пациенты по записи. Я начала плакать, терпеть не было сил. Умоляла людей пропустить меня на прием, в ответ услышала: «Нет. Ты же бесплатно пришла, вот и будешь за нами». Тогда я не выдержала и открыла дверь кабинета, надеясь, что врач сжалится. В ответ доктор велел закрыть дверь и ждать, — рассказала КП-Новосибирск Анна Лихачева.

Девушка в слезах кинулась искать умывальник, подошла к охраннику. И снова случился конфликт.

— Охранник был пожилой, от него пахло спиртом. Я спросила, где туалет. Он в ответ сначала съязвил: «Мужской или женский?» Меня это очень задело, я сделала ему замечание. И тогда при всех он начал кричать и оскорблять меня, — вспоминает Анна.

Пациентка жалуется, что охранник ей нахамил. Фото: предоставлено героем публикации

«СЧЕТ УЖЕ ШЕЛ НА ЧАСЫ»

Пациентка кинулась к заведующей, та перезаписала Анну сперва в один, потом в другой кабинет. Больной сделали рентген зуба и опять предложили ждать. В итоге девушка не выдержала и ушла, так и не получив экстренной помощи.

— Пришлось обращаться в платную клинику. Там даже сжалились надо мной и сделали бесплатную томографию. Оказалось, что гной от зуба добрался до глазного нерва, я могла бы потерять глаз, если бы и дальше сидела в этих очередях! Счет уже шел на часы, дальше инфекция отравила бы мне мозг! В итоге мне поставили обезболивающее и назначили операцию, — продолжает Анна. — Буду подавать в суд. Пусть врачей штрафуют! Это не дело — столько сидеть в очереди с острой болью!

Врачи утверждают, что пациентка зря сама ушла и не дождалась. Фото: предоставлены героями пубилкации

«ВРАЧИ НЕ ВИНОВАТЫ»

Стоматологи говорят, что не виноваты в страданиях девушки. Нужно было просто еще немного подождать и потерпеть.

— Надо было дождаться помощи. Из-за количества пациентов мы иногда не можем указать точное время приема. Ей было назначено на 17.00, но врач был занят сложным удалением. Мы ведь не роботы, и зубы разные. Мы вошли в положение пациентки, и заведующая записала ее к другому врачу через электронную систему. Новый талон был выдан на 18.15. Но так случилось, что и второй врач завис на сложном удалении. Пока женщина ждала второго доктора, освободился первый, но мы уже не могли вмешаться в систему электронной записи и переписать ее вручную. Пациентке изначально надо было подождать своего доктора и она попала бы к нему, а она в итоге не дождалась и второго врача, ушла домой, — сообщили КП-Новосибирск в Новосибирской областной стоматологической поликлинике.

Комментарий юриста

«ДОКАЗАТЬ БУДЕТ ОЧЕНЬ СЛОЖНО»

Новосибирский юрист Инесса Рябинина уверена, что наказать врачей за ожидание в очереди практически невозможно. Если предыдущий пациент требует продленного лечения, то врач не может его бросить и заняться другим пациентом.

— Врач стоматологии не имеет права бросить одного пациента ради другого. Если бы доктор сидел и пил чай с пирожными вместо оказания помощи, то он был бы виноват. Будет крайне сложно доказать некачественное оказание медицинской услуги, нужны фото и видеозаписи, — прокомментировала Инесса Рябинина. — В этой ситуации пациентка просто не дождалась. А вот на охранника, если его оскорбления зафиксированы, в суд подать можно.

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