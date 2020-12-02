«Кушаю теперь через трубочку»: стоматолог сломал челюсть сибирячке, когда удалял ей зуб

Сибирячка обратилась в частную клинику, чтобы ей удалили зуб мудрости. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сибирячка рассказал жуткую историю своего похода к стоматологу. Женщина обратилась в частную клинику для того, чтобы ей удалили зуб мудрости. В итоге врач сломал ей челюсть. Уже несколько лет пациентка судится с клиникой, которая не хочет признавать свою вину. Между тем, по словам сибирячки, ее здоровья даже спустя три года так и не восстановилось.

— После того, как удалили зуб, меня госпитализировали в областную больницу. Полтора месяца я питалась через трубочку, так как рот невозможно было открыть полностью. Через полтора месяца снова больница, операцию делали три часа. В итоге сейчас у меня нарушена мимика, онемела нижняя губа, болит нижняя челюсть из-за пластин, — рассказала сибирячка в группе revizor.nsk. — Честно, до последнего не хотела публиковать какие-либо отзывы, но просто уже нет сил все это терпеть. Всегда думала, что подобные организации в таких случаях делают все возможное для пострадавших по их вине клиентов, но нет, я сильно ошибалась.

По словам пациентки, она до сих пор проходит дорогостоящие лечение.

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