Смерть с ароматом кофе и очередь из гробов: как Новосибирский крематорий справляется с наплывом клиентов из-за коронавируса

Урны с прахом стараются отдавать на следующий день. Фото: Анна ПАШАГИНА

Удивительно, что многие люди до сих пор не верят в коронавирус. Считают, что это «обычный грипп», а вакцинация — большая международная афера. В Новосибирске есть место, где в ковид не просто верят, а ежедневно сталкиваются с самыми печальными последствиями этой болезни. Крематорий. Но даже здесь жертвы страшной болезни отправляются в последний путь не сразу. Ожидание прощального ритуала растягивается до четырех и более дней. И если мертвым уже все равно, то живые сильно нервничают.

Корреспондент КП-Новосибирск побывала в крематории и готова показать закулисье.

ЧЕМ ПАХНЕТ СКОРБЬ

Директор Новосибирского крематория Борис Якушин показывает огромный холодильник. Его дневная температура — около +10 °С, а к ночи опускается до +7 °С. Рядом пахнет сваренным кофе. И нет, не думайте, что это циничный персонал распивает здесь эспрессо.

— Чтобы избавится от сладко-приторного запаха, мы используем специальную машину, которая выпускает ароматизированный туман. Сейчас он с запахом кофе, — рассказал КП-Новосибирск Якушин.

Этот аппарат с помощью дыма убивает трупный запах. Фото: Анна ПАШАГИНА

По-моему, этот самый запах смерти с ароматом кофе слишком приторный. Каждый сотрудник при входе в хранилище тут же спешит нажать кнопку — агрегат выдает очередную порцию тумана.

Крематорий сейчас переполнен. Ежедневно сюда привозят до полусотни тел, при том что кремировать за сутки успевают всего 30.

— Раньше нам за сутки привозили около 18 трупов. А сейчас, вот сегодня, у меня в листе ожидания 57 человек. Ждать кремации приходится от 2 до 4 дней. Мы фактически не были готовы к такому скачку смертности. Думали, что пик придется, как и в прошлом году, на ноябрь, — объясняет директор.

Сейчас в очереди на кремацию 57 тел. Фото: Анна ПАШАГИНА

Но третья волна началась раньше. По словам Якушина, к ним сейчас везут умерших не только со всей Сибири, но и из-за границы — например, из Казахстана.

Направляемся в самый горячий цех, где находятся две печи. Тут же уже стоят два подготовленных к процедуре гроба.

— Мы не были готовы к таким объемам ни технически, ни физически. Люди в отпусках, да еще и мощностей печей не хватает. Одну отремонтировали, со второй тоже предстоит немного поработать. Пока нагрузка распределяется так: 20 тел — на одну и 10 — на другую печь за сутки, — продолжает мой экскурсовод.

ИНОГДА КРЕМАЦИЮ ОТМЕНЯЮТ В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ

— Кремация одного тела занимает полтора часа. В таком интенсивном режиме мы работаем уже месяц. Чаще всего привозят пожилых людей. Я даже боюсь предполагать, что будет дальше, — говорит Борис Сергеевич.

К осени крематорий будет готов сжигать до 60 человек. Фото: Анна ПАШАГИНА

После того, как печь отработала, в металлической емкости мы видим, что от тела и гроба остался только пепел. Специальная установка измельчает его. По желанию родственников прах засыпают в полиэтиленовый пакет и запечатывают в урну.

Еще одна проблема — споры среди родственников. Не могут решить между собой, какой будет судьба усопшего.

— Очень часто одни родственники хотят кремировать человека, а другие — нет. Начинают обвинять друг друга во всех смертных грехах, возить тело по несколько раз на экспертизы. Вот и получается, что тело подготовили, подвезли к печи, а на табло у оператора появляется надпись: «Кремация запрещена». Ну и что остается делать? Везти обратно в холодильник, — резюмирует директор крематория.

После того как ритуал все-таки соблюден, родные могут приехать за урной. Обычно ее выдают на следующий день. Но если учесть, что заявки поступают и из других городов, бывает, прах дожидается приезда близких дольше. А иногда его отправляют самолетом — такое тоже предусмотрено.

На прощание людей пускают только в определенное время. Фото: Анна ПАШАГИНА

«АНТИВАКСЕРОВ ЗДЕСЬ НЕТ»

Сотрудники особенно хорошо знают, как важно защищаться от ковида. Постоянно обрабатывают помещения. Все — в масках и перчатках, пользуются антисептиками. И конечно, здесь нет ковид-диссидендов и антиваксеров.

— Я тоже привился и считаю, что прививка поможет спастись от этой болезни, — добавляет Якушин.

Вероятно, на прививку записываются и многие из тех, кто простился с родными. Мировоззрение меняется…

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По официальным данным, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 11 человек. Среди них мужчины в возрасте 43, 57, 60, 66, 69, 72 лет и женщины в возрасте 50, 56, 59, 69, 87 лет. Всего с начала пандемии от COVID-19 в нашем регионе скончались 2240 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.