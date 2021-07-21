Сибирские ученые борются с насекомыми-вредителями с помощью грибка-паразита

Сибирские ученые разрабатывают препарат для защиты растений от насекомых на основе грибков-паразитов. Фото: Андрей РЯБЦЕВ

Сибирские ученые разрабатывают препарат для защиты растений от насекомых на основе грибков-паразитов. Такие грибки, прикрепляясь на покровы насекомых, вызывают у них болезни и приводят к гибели. Однако насекомые в борьбе за выживание выделяют специальные вещества — ингибиторы — блокирующие этот процесс. Именно над этим и работали ученые из Сибири вместе с коллегами из Университета Суонси в Великобритании. Они нашли способ заблокировать ген ингибитора у личинок вощинной огневки, которая является вредителем в пчеловодстве, и показали, что такие насекомые, в таком случае, проигрывают в борьбе за выживание и становятся более восприимчивы к поражению.

— Наше исследование было направлено на поиск защитных механизмов насекомых-вредителей и факторов ядовитости для насекомых у грибов, чтобы узнать, как увеличить эффективность препаратов на их основе. Известно, что для этого можно использовать как классические подходы (синергические добавки, селекцию штаммов и прочее), так и современные молекулярно-генетические технологии (генетическую инженерию, РНК-интерференцию и так далее), — рассказал изданию «Наука в Сибири» заведующий лабораторией регуляции микробиоценозов сельскохозяйственных животных и растений Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН доктор биологических наук Иван Михайлович Дубовский.

Сейчас ученые ищут способ применить данную технологию у других насекомых-вредителей. В частности, такой метод специалисты планируют использовать для борьбы с колорадским жуком.

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