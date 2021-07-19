Врачи рассказали о состоянии 2-летнего ребенка, выпавшего из окна четвертого этажа в Новосибирске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 19 июля, стало известно, в каком состоянии находится ребенок, выпавший из окна в Октябрьском районе Новосибирска, на улице Гаранина. Об этом этом КП-Новосибирск рассказали в региональном Минздраве.

— Мальчик, пострадавший при падении из окна, сейчас находится в удовлетворительном состоянии, — уточнили изданию в ведомстве.

Ранее сообщалось, ребенок был дома вместе с мамой. Женщина на минуту отвлеклась — этого хватило, чтобы малыш забрался на подоконник и рухнул вниз. «Скорая помощь» доставила ребенка в детскую клиническую больницу № 3. Малышу диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и кататравму. По данному факту проводится проверка

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.