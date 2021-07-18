Двухлетний мальчик выпал из окна в Новосибирске

Мальчик выпал из окна четвертого этажа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Инцидент произошел в Октябрьском районе Новосибирска на улице Гагарина.

Малыш играл в квартире на 4-м этаже. Мама отвлеклась на домашние дела, а когда обратила внимание на сына, то увидела пустую комнату и открытое окно.

— Бригадой скорой помощи ребенок был доставлен в детскую клиническую больницу № 3. У мальчика черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы и кататравма. По данному факту проводится проверка, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Медики и сотрудники полиции регулярно напоминают жителям города об опасности открытых окон в летнее время. Если в доме есть маленькие дети, то необходимо установить специальные устройства, не позволяющие ребятишкам самостоятельно распахнуть оконную створку. Не оставляйте малышей без присмотра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.