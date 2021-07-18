Тайна Стеллы: как новосибирский шоколатье почти полгода прятал тело зоозащитницы, которая оказалась эскортницей

Алексей признался, что закопал Екатерину в овраге. Фото: соцсети.

Громкая история об исчезновении из своего дома в Новосибирске 31-летней Екатерины Плотниковой взбудоражила весь город в феврале этого года. Девушка, которую многие знали, как зоозащитницу, спокойная и неконфликтная, вдруг перестала выходить на связь с мамой, живущей в соседнем регионе. Женщина написала заявление в полицию, волнуясь за то, что дочери необходимо было регулярно ставить уколы с инсулином из-за сахарного диабета. Поисками занимались не только силовики, но и сотни волонтеров. Главная примета — яркая внешность, афрокудри.

Чем больше сыщики разбирались в этом преступлении, тем больше появлялось вопросов. И вот, спустя почти полгода девушку с афрокудрями все-таки нашли. Ее мертвое тело все это время покоилось в овраге за городом, под слоем холодного бетона. Предварительно уже понятно, что трагедия не носит криминального подтекста. Но в этой истории обнажилось очень много сокровенных тайн, которые все ее участники пытались тщательно закопать.

ДЛЯ ДРУЗЕЙ — КАТЯ, ДЛЯ КЛИЕНТОВ — ГОСПОЖА СТЕЛЛА

Екатерина Плотникова перебралась в Новосибирск из Юрги Кемеровской области в 2016 году. После неудачного замужества девушка хотела начать новую жизнь в крупном мегаполисе, сняла небольшой коттедж, устроилась на работу. Друзья сибирячки отмечали добрый, покладистый характер Кати, говорили, что она очень любит животных и у нее постоянно на передержке находились бродячие собаки.

— Она очень доверчивая, открытая и всегда готова прийти на помощь. Врагов у нее не было совершенно. Да и зла она никому не делала, — рассказала КП-Новосибирск знакомая девушки по имени Елизавета.

Для многих загадочное исчезновение Плотниковой в феврале этого года стало большой неожиданностью. Ведь девушка, можно сказать, жила по расписанию: дома ее ждали голодные хвосты (на момент исчезновения дома были три собаки и кошка), которых бы Катя никогда не оставила в одиночестве. А тут вдруг испарилась, на звонки не отвечала, из дома не выходила.

Девушку искал весь город. Фото: ПСО "Лиза Алерт".

Но оказалось, что у пропавшей, были свои секреты. Спрятанную от посторонних глаз другую часть жизни вытащили на свет полицейские, занимающиеся поисками сибирячки.

Днем — зоозащитница, а ночью — страстная искусительница. Анкета Кати под псевдонимом Госпожа Стелла пользовалась популярностью на сайте интим-услуг. Обнажившиеся подробности очень шокировали близких. Но мама девушки уже к тому времени думала не о лекциях про мораль, ее тревожило, что у дочери сахарный диабет и без уколов инсулина она может погибнуть.

— Мне все-равно чем она там занималась. Мне рассказывала, что работает в салоне красоты. Она взрослая, самостоятельная женщина. Я боюсь только за ее здоровье, — говорила в интервью КП-Новосибирск Лариса Плотникова.

Многие не знали, чем Катя зарабатывала на жизнь. Фото: соцсети.

А вот для оперативников деятельность госпожи Стеллы представляла интерес. Опасная профессия вполне могла стать поводом для убийства. Мало ли было случаев, когда жадный клиент убивал жрицу любви или сутенер, недовольный прибылью, избивал до смерти свою рабыню. В этом направлении сыщики стали работать с особым усердием.

ШОКОЛАДНЫЙ ЛЕХА

Все эти 5 месяцев знакомые Кати один за другим ходили на допрос. А тех, кто был хоть как-то связан с незаконной профессией госпожи Стеллы изучали и расспрашивали дотошно и внимательно. Оказалось, что не зря.

Один из так называемых знакомых Плотниковой, который официально занимался бизнесом по производству шоколада и сладких изделий, вдруг начал путаться в показаниях. У 36-летнего шоколатье тоже нашлись свои скелеты в шкафу. Силовики считают его сутенером.

Мужчина переехал в Новосибирск из Иркутской области. Фото: соцсети

— Мы долго с ним работали. И вот в июле он сознался. Его версия такая: не убивал, но избавлялся от тела. Скрывал, так как боялся потерять свой бизнес. Устав носить в душе такой груз, он в итоге показал полиции место, где закопал пропавшую, — рассказывает подробности уголовного дела наш источник в правоохранительных органах.

Опергруппа отправилась за город, в район поселка Рыбачьего, где уже долгое время в овраге лежала девушка с афрокудями. Оказалось, что мужчина ее не просто закопал, а намертво забетонировал.

— Тело он отвез туда зимой, было много снега. Сильно раздолбить мерзлую землю не получилось, поэтому присыпал, как смог. Правда, регулярно ездил и проверял, чтобы было не видно. Весной, когда все оттаяло, понял, что надо более тщательнее спрятать труп. Привез на место мешки с цементом, бутилированную воду. Там же развел раствор и залил этим бетоном покойницу. Пришлось доставать ее с помощью ломиков. Уже на месте эксперты сказали, что причина смерти не убийство, — продолжает наш источник.

ВЕРСИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО

Задержанный кондитер Алексей Д. хоть и признался в том, что самовольно захоронил Екатерину, но свою причастность к ее смерти напрочь отрицает. Говорит, что в тот холодный февральский вечер приехал к девушке по рабочим вопросам, а она…. мертвая. Звучит, конечно, странно. Ведь бездыханное тело не могло бы открыть парню дверь, угостить чаем. Но пока подробностей, как сибиряк попал в квартиру, следователи не раскрывают.

— Увидев труп, мужчина испугался. Но он не стал звонить в скорую или полицию. Он почему-то подумал, что такой прецедент в его жизни может плохо сказаться на бизнесе и его репутации. Поэтому он завернул Катю в простыни, а дальше вы уже знаете, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Несмотря на страх и шок, Алексей предусмотрительно закрыл дверь дома ключом снаружи. А дальше старался забыть обо всем, как о страшном сне.

САХАР ИЛИ СОЛЬ?

Мама Екатерины Плотниковой очень хочет верить в то, что ее дочь умерла из-за диабетической комы. Возможно, что забыла вовремя поставить себе укол. С диабетиками такое редко, но случается. В любом случае, люди, страдающие этим заболеванием, прекрасно знают о своей инсулиновой зависимости и последствиях не вовремя введенного препарата.

А у экспертов возникли еще предположения о другой зависимости — наркотической. Тогда картина произошедшего складывается в более понятный пазл.

— Может быть, девушка употребила наркотик в присутствии гостя. Ей стало плохо и она умерла. Гость испугался последствий и не стал звонить ни врачам, ни полицейским, — рассуждает наш собеседник из органов. — Видимых следов насильственной смерти на девушке, действительно, нет.

В любом случае загадку причин смерти скоро раскроют судмедэксперты. Хотя, у близких Плотниковой, уже итак передозировка горестных известий.

17 июля мама девушки сообщила, что Катю, наконец, достойно предали земле.

Комментарий юриста

«ЗА ПРЯТКИ НЕ НАКАЖЕШЬ»

Сейчас на руках у следователей уголовное дело по статье «Убийство». С учетом обстоятельств, оно вряд ли уйдет в суд. Обвинить в смерти Екатерины Плотниковой просто некого.

36-летний Алексей, которого оперативники между собой окрестили сутенером, скорее всего будет в этом деле как свидетель. Грозит ли ему наказание за эти игры в прятки с телом знакомой?

— В действующем уголовном законодательстве отсутствует ответственность за сокрытие трупа. Однако, в данной ситуации необходимо, чтобы лицо не надругалось над телом умершего, в противном случае оно может быть привлечено к уголовной ответственности по ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Другими словами, если человек случайно обнаружил некриминальный труп и решил спрятать его (побоявшись вызывать в полицию), то он никакого преступления не совершает. С моральной точки зрения, это, конечно, ужасный поступок, но по закону такое деяние не наказуемо. По версии с наркотиками вероятности стать фигурантом уголовного дела тоже мало. Если двое лиц употребляют наркотические средства, в результате чего один из них умирает, а второй, побоявшись оказаться из-за этого в поле зрения правоохранительных органов, прячет труп, то также привлеченным к уголовной ответственности быть не может, простонет такой статьи, — прокомментировал КП-Новосибирск юрист Александр Козин.

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