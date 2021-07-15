Девушку с афрокудрями, пропавшую пять месяцев назад, нашли закопанной под Новосибирском

Девушка пропала около пяти месяцев назад. Фото: соцсети

КП-Новосибирск стали известны новые подробности загадочного исчезновения Екатерины Плотниковой. Девушку искали с 20 февраля 2021 года. Главными приметами в поиске стали - афрокудри и татуировка на бедре. Серьезное опасение вызывало то, что сибирячка страдала диабетом, ей требовались постоянные уколы.

— 14 июля в поселке Рыбачий нашли мертвую женщину. Она была закопана. Предположительно, это Екатерина Плотникова, — сообщил источник КП-Новосибирск.

Мама Екатерины подтвердила КП-Новосибирск, что полицейские на самом деле нашли мертвую женщину, похожую на Катю.

— Это на самом деле так. Мы еще не ездили на опознание, но следователь нам сказал, что на сто процентов это Катя, — рассказала КП-Новосибирск Лариса Плотникова.

Со слов мамы сибирячки, пока никаких подробностей того, как девушка могла оказаться на дачах под Новосибирском, они не знают. На опознание тела семья поедет 16 июля.

Ранее КП-Новосибирск мама пропавшей сибирячки рассказала о том, что после исчезновения ее дочери выяснилось: Катя вела двойную жизнь. У нее была анкета на сайте девушек по вызову. Там она себя называла госпожой Стеллой. Судя по комментариям к объявлению, анкета висит на сайте не первый год. Для родных эта новость стала настоящим потрясением. После этого в СКР по Новосибирской области завели уголовное дело по статье «Убийство».

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