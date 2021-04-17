Пропавшая в Новосибирске зоозащитница оказалась госпожой Стеллой: следователи считают, что ее могли убить

О двойной жизни Кати стало известно после ее исчезновения. Фото: соцсети

Стали известны новые подробности исчезновения 31-летней Екатерины Плотниковой в Новосибирске. Девушка с татуировкой в виде цветов на бедре пропала два месяца назад. На связь с родными она перестала выходить 20 февраля. Накануне Катя пообщалась с мамой и после этого как сквозь землю провалилась. Дома остались документы и все личные вещи, а еще три собаки и кошка. Девушка любила животных, была зоозащитницей, брала зверей на передержку. Близкие уверены: по доброй воле Екатерина не оставила бы их запертыми дома без воды и еды. Кроме того, Катя страдает диабетом, ей необходимо постоянно ставить уколы. Но неожиданно выяснилось, что девушка вела двойную жизнь. Об этом — в материале КП-Новосибирск.

«ЖИВОТНЫЕ СЛОВНО С ЦЕПИ СОРВАЛИСЬ: ЛАЯЛИ И СКУЛИЛИ»

Екатерина Плотникова снимала частный дом на 5-й Рабочей улице в Дзержинском районе Новосибирска. Жила одна. Со слов Ларисы Плотниковой, мамы сибирячки, Катя очень любила животных и хотела, чтобы они жили комфортно. На момент исчезновения у нее дома жили три собаки и кошка. Они голодали три дня, пока в квартиру не приехали родственники.

— Мы с ней поговорили в ночь на 18 февраля. Она попросила скинуть денег ей на телефон. На следующий день мы не созванивались. А 20 февраля около 15.00 я ей позвонила, она не ответила. До вечера Катя мне не перезвонила. Потом мне мама сказала, что она тоже Кате звонила уже поздно вечером 20 февраля. Тогда я начала переживать. 22 февраля я связалась с соседкой дочери. Она сказала, что повода для беспокойства нет, так как если бы Кати не было дома, то собаки выли бы от голода. На следующий день соседка постучала в дом — и тут уже животные словно с цепи сорвались, стали громко лаять и скулить. Так мы и поняли, что Кати нет, пропала, — рассказала КП-Новосибирск Лариса Плотникова, мама девушки.

Катя не стеснялась публиковать откровенные снимки на своей странице в соцсети. Фото: Соцсети

Дом, где жила Катя, был съемный. Поэтому родственники позвонили хозяину коттеджа, он и открыл дверь.

— Мне было очень страшно заходить, так как сначала подумали, что дверь закрыта изнутри. Потом выяснилось, что дверь повело, так как дом новый. Внутри был порядок, все вещи лежали на месте, в том числе документы и ноутбук, - говорит Лариса Плотникова.

ДРУГАЯ КАТЯ

К делу подключились полиция и волонтеры. И вот спустя два месяца из шкафа выпали так называемые скелеты. Выяснилось, что Катя вела двойную жизнь. У нее была анкета на сайте девушек по вызову. Там она себя называла госпожой Стеллой. Судя по комментариям к объявлению, анкета висит на сайте не первый год. Телефон, указанный в объявлении, сейчас недоступен.

— Табу учитываю... Новичков ввожу в тему без стрессов, — обещает Катя-Стелла.

Для родных и знакомых эта новость стала настоящим откровением. А мама испытала шок от того, чем зарабатывала на жизнь дочь. Но сейчас лекции о морали и нравственности отошли на второй план — куда важнее найти девушку.

Мама Кати говорит, что не знала о другой жизни дочери. Фото: соцсети

— Естественно, я не знала о таких подробностях Катиной жизни. Об этом я узнала уже от оперативника. Поймите, я — мать. Катя -диабетик. Поэтому для меня главное, чтобы ее нашли, все остальное неважно. Она очень доверчивая. Никто о ней слова плохого не говорил, это подтвердили и полицейские, которые опрашивали наше окружение. Мне она говорила, что работает в салоне. Оказывает услуги электроэпиляции, — призналась КП-Новосибирск мама девушки. — В Новосибирск Катя переехала из Юрги в 2016 году. Я думала, у нее все хорошо. Просмотрев анкеты, размещенные на сайтах интимных услуг, мы сначала засомневались, что это правда, но потом информацию подтвердила знакомая Кати. Она тоже оказывала услуги интимного характера. На данный момент мне все равно, чем она занималась. Лишь бы жива была.

Со слов мамы Кати, знакомая ее дочери подтвердила, что анкета на сайте интимных услуг, не липа. Фото: соцсети

Возможно, факт того, что девушка была связана со сферой интимных услуг, как-то связан с ее исчезновением. Но пока это всего лишь предположение. В любом случае для следствия это важная зацепка. В том числе рассматривается версия о том, что девушка могла стать жертвой преступления. В СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Если вам что-либо известно о местонахождении девушки, позвоните волонтерам или в полицию.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием этой истории.

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