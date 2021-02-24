В Новосибирске пропала девушка с татуировкой на бедре, которой постоянно нужны уколы

В Новосибирске ищут 30-летнюю девушку, пропавшую три дня назад. Фото: личный архив

В Новосибирске разыскивают 30-летнюю Екатерину Плотникову. Девушка проживает в доме на улице 5-я Рабочая в Дзержинском районе города. Последний раз ее видела соседка около 21 февраля около 19.00. Об этом КП-Новосибирск рассказали родные сибирячки.

— С тех пор на связь она не выходит, никто ее не видел, телефон отключен. Телефон включали вчера вечером, но трубку так никто не взял, а после снова отключили телефон, — рассказали КП-Новосибирск родственники. — Екатерина болеет сахарным диабетом, поэтому каждый день ей необходимо делать инъекции инсулина. За помощью мы обратились в полицию.

Приметы Екатерины: рост около 168 см, вес 50 кг, худощавого телосложения, серо-голубые глаза.

Особые приметы: длинные наращенные афрокудри русого цвета, татуировка цветов на левом бедре.

Была одета предположительно в короткую синюю куртку, черные ботинки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим сообщить по телефону: 8 -905 — 995 — 72 — 72, Лариса Николаевна.

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