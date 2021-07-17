Стало известно, когда похоронят девушку с афрокудрями, найденную мертвой в овраге

Ее искали 5 месяцев. Фото: соцсети.

Мама погибшей Екатерины Плотниковой, тело которой нашли в овраге под Новосибирском, рассказала, когда пройдут похороны. Накануне, 16 июля, женщина опознала тело дочери.

— Похороны будут сегодня, в субботу, 17 июля, — уточнила КП-Новосибирск женщина.

Сибирячка предполагает, ее дочка умерла от сахарного диабета.

Напомним, следователи 5 месяцев искали Екатерину Плотникову. Многие знали ее как сердобольную зоозащитницу, а вот некоторым девушка была известна как госпожа Стелла, работающая в эскорте. В полицию обратилась мать Екатерины, когда девушка перестала выходить на связь. Выяснилось, 31-летняя сибиряка просто исчезла из съемного коттеджа, оставив там животных, которых брала на передержку. Тогда в СК возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». По предварительным данным, Катю мертвой в коттедже нашел ее 36-летний знакомый. Испугавшись неприятностей, он завернул тело в простыни и вывез за город, где закопал. А весной, переживая, что труп найдут, залил его бетоном. После чего он во всем сознался оперативникам.

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На допросе мужчина признался, что всего лишь спрятал тело мертвой Екатерины Плотниковой, но не убивал ее (подробнее).

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