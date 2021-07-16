Сибиряк, закопавший девушку с афрокудрями, 5 месяцев навещал ее тело в овраге

Екатерина исчезла из своего дома в конце февраля. Фото: Никита Манько/соцсети

5 месяцев понадобилось новосибирским оперативникам и следователям, чтобы раскрыть загадочное исчезновение 31-летней Екатерины Плотниковой. Девушка была известна большей части населения Новосибирска как зоозащитница, а другой — как Госпожа Стелла, работающая в эскорте.

Екатерина пропала из съемного дома в Дзержинском районе Новосибирска еще в феврале. В полицию с заявлением обратилась мама девушки, потому что не могла долгое время до нее дозвониться (женщина живет в другом городе). Дверь коттеджа, в который приехали оперативники, была закрыта снаружи. Внутри дома не было никаких следов борьбы, беспорядка или чего-то указывающего на криминальный характер исчезновения жильца. Были только голодные животные, которых Катя брала на передержку.

Сибирячка вела двойную жизнь. Фото: соцсети

— По факту пропажи было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Это такой порядок, когда исчезает человек. Отрабатывались разные версии. Больше всего, конечно, рассматривалась криминальная. Девушка вела оригинальный образ жизни, поэтому были опрошены десятки ее клиентов, знакомых и работодателей, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Больше всего переживала мать сибирячки, она убеждала следователей, что у дочери сахарный диабет, она нуждается в инсулине: если вовремя не сделает укол, то может погибнуть.

— Я не знала подробностей Катиной жизни, о том, что она оказывала интимные услуги. Об этом мне сообщили оперативники. Поймите, я — мать. Катя — диабетик. Поэтому для меня главное, чтобы ее нашли, все остальное неважно. Она очень доверчивая. Никто о ней слова плохого не говорил, это подтвердили и полицейские, которые опрашивали наше окружение, — рассказывала ранее КП-Новосибирск мама девушки Лариса Плотникова. — В Новосибирск Катя переехала из Юрги в 2016 году.

Месяцы шли один за другим. Сыщики допрашивали то одного, то другого знакомого пропавшей. И вот в июле один из мужчин, который, предположительно, был сутенером сибирячки, вдруг созрел для откровений.

— 36-летний знакомый девушки признался, что в феврале он пришел к ней домой, а она была мертвая. Мужчина испугался, что у него будут неприятности. Завернул тело в простыни и вывез за город. Подходящее место он нашел в канаве недалеко от дачного общества. Как мог раздолбил мерзлую землю, уложил туда труп, присыпал сверху землей и снегом. Периодически ездил на это место и проверял, не нашли ли Катю, там ли она до сих пор. Весной снег растаял, мужчина снова приехал проверить место, понял, что труп могут найти. Тогда взял мешки с цементом, бутыли с водой и залил останки бетоном. Собственно, если бы мужчина не сознался, вряд ли ее нашли бы. Оперативникам пришлось разбивать бетон ломиками, чтобы достать тело, — описал источник.

По внешним признакам на теле Плотниковой не было никаких следов насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Эксперты проверяют две версии: девушка умерла своей смертью из-за того, что болела сахарным диабетом, или могла скончаться от передозировки наркотиков. Тогда объясним страх сутенера и его желание избавиться от тела. Но сам он уверяет, что не убивал, только прятал.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием этой истории.

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