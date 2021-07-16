Мама найденной мертвой сибирячки с афрокудрями назвала свою версию трагедии

Мама 31-летней Екатерины Плотниковой, которую недавно нашли погибшей, опознала тело дочери. Фото: Никита Манько/соцсети

Мама 31-летней Екатерины Плотниковой, которую недавно нашли погибшей, опознала тело дочери. Сама женщина считает, что причиной смерти дочери могло статье серьезное заболевание — сахарный диабет.

— О том, что Катю нашли погибшей, нам сообщили вчера. Сегодня мы съездили на опознание, — пояснила женщина КП-Новосибирск. — У меня изначально было очень плохое предчувствие, ведь меня всегда пробирал страх каждый раз, когда Катя долго не брала трубку…Ведь диабет — это серьезно. Но мы до последнего надеялись, пока велись поиски.

Напомним, следователям потребовалось 5 месяцев, чтобы раскрыть загадочное исчезновение девушки, которая была известна большей части населения Новосибирска как зоозащитница, а другой — как Госпожа Стелла, работающая в эскорте. В полицию обратилась мать сибирячки, когда она перестала выходить на связь. Выяснилось, что девушка просто исчезла из съемного коттеджа, оставив там животных, которых она брала на передержку. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

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В СКР возбудили уголовное дело, подозревая, что девушка, которая вела двойную жизнь и не выходит на связь два месяца, могла стать жертвой преступников (подробнее).

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