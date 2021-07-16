«Залил в бетон и боялся, что кто-то узнает»: что известно о мужчине, который прятал тело девушки с Афрокудрями в Новосибирске

Сибиряк сейчас находится в ИВС, Фото: соцсети

Мужчина, которого журналисты с подачи оперативников окрестили сутенером 31-летней Екатерины Плотниковой, чистосердечно признался следователям, что это он избавился от тела своей знакомой.

Человеком так долго хранившим эту страшную тайну оказался уроженец города Братска Иркутской области 36-летний Алексей Д. Последние годы парень жил в Новосибирске и часто общался с погибшей Катей.

— По озвученной им версии, он приехал к девушке, нашел ее мертвой, а потом увез и закопал в канаве с мусором за городом. Когда весной тело оттаяло, то Алексей решил залить его бетоном. Раствор приготовил на месте из заранее приобретенных цемента и воды. Благодаря таким манипуляциям он был уверен, что никто никогда не раскроет его тайну, — рассказал «КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

По данным сайта vembo.ru, Алексей Д. является индивидуальным предпринимателем. В Братске у парня оформлено три компании, две из них в настоящий момент уже ликвидированы. А третья — действующая. В сопроводительной информации указано, что занимается она производством какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий.

Какую деятельность сибиряк вел в Новосибирске — пока не известно. По уголовному делу мужчина пока значится подозреваемым. После того, как он рассказал обстоятельства о пропаже Плотниковой и показал, где спрятано ее тело, следователи задержали парня и поместили в ИВС. Сегодня у него истекает срок пребывания под стражей.

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